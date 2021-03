Director de ARSA: «Yo mismo quiero saber cuándo vienen las vacunas»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Honduras sigue con alza en los casos y decesos por covid-19, según declaraciones de médicos, y reportan que varias dosis para inmunizar a la población siguen sin llegar y sostienen que las autoridades sanitarias desconocen cuándo llegarán al país.

Según reportes, entre los que desconocen la llegada de la vacuna, está el comisionado presidente de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), Francis Contreras. El funcionario a través de un foro televisivo declaró desconocer los detalles de entrega de la vacuna Sputnik V que el Estado de Honduras compró a Rusia.

Aclaró que, las vacunas no tienen fecha de llegada. «Hasta yo mismo quiero saber cuándo llegan las vacunas. Sabemos que se han realizado algunos contratos entre Honduras y Sputnik V, pero no tenemos la calendarización de entrega».

La fecha que maneja la Secretaría de Salud es a finales de marzo. No obstante, no es una fecha confirmada, declaró Contreras. Él recalcó que aún no finaliza el mes de marzo y que la llegada podría ser en cualquier momento.

«El ARSA es la encargada de supervisar su ingreso, pero no tenemos fecha exacta de la llegada de la vacuna Sputnik V, ni las vacunas donadas por Covax», aclaró.

Por su parte, Alba Consuelo Flores, secretaria de Salud, declaró que aún están a la espera de que les confirmen la fecha de llegada del siguiente lote de vacunas, donadas bajo el mecanismo Covax y las compradas por el Estado de Honduras.

«Esperamos que nos confirmen pronto la llegada de estas vacunas», dijo la funcionaria de Salud.

Hasta ayer domingo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), informó que Honduras acumuló 187 mil 460 casos positivos de coronavirus, tras reportarse 445 nuevos contagios a nivel nacional y 4 mil 558 fallecidos.

