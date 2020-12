Jurgen Klopp arremete nuevamente contra el VAR

Inglaterra.- Cuando la FIFA oficializó la llegada del VAR al fútbol se creyó que el deporte iba ser más justo. Lejos de eso la tecnología ha llegado a causar aún más polémica.

Esto se debe a que los criterios de evaluación de las jugadas todavía no están unificados y que las intervenciones tardan más de lo esperado.

Es por eso que el entrenador del Liverpool Jurgen Klopp, quien luego de las intervenciones que tuvo el Video Arbitraje en el empate de su equipo contra el Midtjylland arremetió contra la tecnología en el fútbol.

«Les llevó demasiado tiempo. No lo pude ver, pero creo que tomaron las decisiones correctas, pero así es muy difícil. Fueron tres o cuatro minutos de espera con el frío que hace ahí fuera», comenzó diciendo el estratega alemán.

«Solía ser uno de los que pensaba que el VAR era buena idea, pero sinceramente no creo que pueda decir eso de nuevo», apuntó.

No es la primera vez que el entrenador de Liverpool hace comentarios en contra del Video Arbitraje, pues en el año 2019 el técnico reaccionó molesto luego de una polémica actuación del VAR en el duelo contra el Manchester United.

«Puedo aceptar los fueras de juego, pero cuando el árbitro no toma una decisión porque tiene al VAR, y luego el propio VAR dice que no quieren decirle al colegiado ya que este no concede la falta, tenemos un grave problema aquí, no tiene sentido».