¿Listo para la vuelta a clases? UNAH-VS capacita a maestros y habilita casi 1,000 secciones

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS) abrirá casi 1.000 secciones virtuales para los estudiantes que cursan clases en modalidad trimestral para el segundo periodo de este 2020, el cual será intensivo.

“Actualmente la Universidad tiene establecidas 951 secciones con maestros asignados, que, durante este tiempo, han sido capacitados para brindar de forma virtual sus clases y seguir avanzando en el compromiso educativo”, comentó Jacobo Paredes, director de UNAH-VS.

Las capacitaciones son un gran desafío para algunos docentes, principalmente para los de edad avanzada, dijo la UNAH-VS, no así para los maestros más jóvenes. Sin embargo, están todos listos para arrancar este nuevo proceso académico el 29 de julio.

Por otro lado, Jacobo Paredes dijo solo se estarán impartiendo clases de contenidos teóricos, porque las clases prácticas presentan dificultad al momento de hacer exámenes.

Entonces, ¿Se están descartando a los docentes?

No obstante, el director señaló que esto no significa que algunos profesores estén siendo descartados, pero que sí se les está dando prioridad a los docentes de planta, quienes solo estarán impartiendo dos asignaturas, es decir, una o dos menos de las que dan durante el período normal.

Asimismo, señaló que para este periodo virtual también continúan los maestros contratados por hora, tanto en UNAH-VS como en otros tele-centros como el de El Progreso.

Entre 12,000 y 13,000 estudiantes

Durante este periodo, UNAH-VS espera una disminución considerable de la matricula de alumnos, entre 12,000 a 13,000 estudiantes, ya que por la situación actual, y tomando en cuenta que no todos tienen acceso a internet permanentemente, algunos no podrán inscribirse, además, que no se dijo antes, no se podrán impartir todas las asignaturas.

Cabe señalar que el proceso de pre-matrícula iniciará el 15 y concluirá el 31 de junio. Mientras que, la matricula será del 24 al 28 del mismo mes. El pago está disponible desde 29 de mayo hasta el 5 de julio.

