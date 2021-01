Listo el calendario para el Clausura 2021; horarios se mantienen en vilo

HONDURAS.- La Liga Nacional de Honduras ha definido el calendario para el Torneo Clausura 2021; el campeonato iniciará el próximo 16 de febrero.

El calendario se elaboro vía Zoom el día de ayer en horas de la tarde-noche. En cuanto a enfrentamientos se mantiene el mismo orden del Apertura. Se mantiene el formato de los grupos por zonas, Grupo A: Marathon, Vida, Platense, Real España, Honduras P. Grupo B: Olimpia, Motagua, Lobos, Minas y Real Sociedad.

Los horarios de cada juego se estarán definiendo en los próximos días, ya que el homeclub está en la libertad de elegir la hora que más le convenga. Cabe destacar que para el Clausura 2021 ya entra el descenso.

Calendario del Torneo Clausura 2021

Jornada 1

Honduras Progreso vs Marathon

Vida vs Platense

UPN vs Motagua

Real Sociedad vs Real de Minas

Real España vs Olimpia

Jornada 2

Platense vs Real España

Honduras Progreso vs Vida

Olimpia vs Real de Minas

Real Sociedad vs UPN

Marathon VS Motagua

Jornada 3

Vida vs Marathon

Real España vs Honduras Progreso

Motagua vs Real Sociedad

Olimpia vs UPN

Real de Minas vs Platense

Jornada 4

Platense vs Honduras Progreso

Marathon vs Real España

UPN vs Real de Minas

Motagua vs Olimpia

Vida vs Real Sociedad

Jornada 5

Real España vs Vida

Platense vs Marathon

Real Sociedad vs Olimpia

Real de Minas vs Motagua

Honduras Progreso vs UPN

Jornada 6

Marathon VS Honduras Progreso

Platense vs Vida

Motagua vs UPN

Real de Minas vs Real Sociedad

Olimpia vs Real España

Jornada 7

Platense vs Real España

Vida vs Honduras Progreso

Olimpia vs Real de Minas

Real Sociedad vs UPN

Marathon vs Motagua

Jornada 8

Marathon vs Vida

Honduras Progreso vs Real España

Real Sociedad vs Motagua

UPN vs Olimpia

Platense vs Real de Minas

Jornada 9

Honduras Progreso vs Platense

Real España vs Marathon

Real de Minas vs UPN

Olimpia vs Motagua

Real Sociedad vs Vida

Jornada 10

Vida vs Real España

Marathon vs Platense

Olimpia vs Real Sociedad

Motagua vs Real de Minas

UPN vs Honduras Progreso

