FRANCIA.- Tal parece que la suerte y la salud no acompañan al Olympique de Marsella en el regreso de la Ligue 1.

Hace una semana se canceló su primer partido por 4 casos de coronavirus, ahora, en la jornada 2, han reportado otros 3 infectados por COVID-19, así que su duelo ante el Stade Brestois también podría ser cancelado.

En semanas anteriores previo a que comenzara el torneo, clubes como el Nimes, Montpellier, Lens, Niza, Angers o Mónaco también sufrieron los estragos de esta enfermedad.

¿Qué pasa con el Olympique de Marsella en la Ligue 1?

El cuadro francés ha comunicado a través de su cuenta de Twitter que se encontraron 3 casos más de coronavirus en el primer equipo.

Por lo que ha contactado a las autoridades de la Ligue 1 para ver qué sucederá con ellos y su partido contra el Stade Brestois.

“El Olympique de Marsella acaba de conocer que 3 nuevos casos sospechosos de #COVID19 fueron detectados dentro de su plantilla profesional. El club se ha contactado hoy con la comisión @LFPfr para seguir este hecho”, se lee en el comunicado del Marsella.

🔵 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 L’Olympique de Marseille vient d’apprendre que 3 nouvelles suspicions de cas de #COVID19 ont été détectées au sein de son effectif professionnel. Le club a contacté ce jour la commission @LFPfr prévue à cet effet. pic.twitter.com/VhWp9XVcIC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 25, 2020

Con estos 3 casos nuevos de coronavirus, el Marsella ha puesto en riesgo su partido del próximo domingo y es que necesitará hacer pruebas de coronavirus a toda su plantilla y esperar que no haya más casos positivos, pues de tenerlos podría afectar el juego ante el Stade Brestois.

El COVID-19 ha afectado de más a este club

La semana pasada el Olympique de Marsella reportó 4 casos de coronavirus entre sus jugadores del primer equipo.

La Ligue 1 fue clara en que los juegos podrían no jugarse si es que no hay las condiciones adecuadas para hacerlo; por lo que habrá que estar atentos de si cancelan por segunda vez un juego del Olympique de Marsella o no.

Te puede interesar: Las primeras bajas del Barcelona a petición de Koeman