Ligia Ramos: «Nunca tuvimos esperanza en los hospitales móviles»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El personal de Salud nunca tuvo esperanzas en los hospitales móviles, desde que se dieron cuenta que las transacciones no se habían hecho adecuadamente, confesó a Diario TIEMPO Digital, la doctora Ligia Ramos.

Para los médicos, los hospitales móviles siempre fueron «una estafa» y para, Ramos, ahora le corresponde a la Secretaría de Salud ver qué hace con ellos y al Ministerio Público le toca actuar.

Recordó que desde el principio y a lo que ellos le apostaron como médicos, era que se tenía que fortalecer los hospitales que ya se tenían. Propusieron que los fondos se invirtieran en construir nuevos que quedaran al servicio de la población.

Las ideas se le plantearon a la Secretaría de Salud durante una reunión, ante las carencias en el sistema sanitario de Honduras.

«Desgraciadamente no se hizo lo que se tenía que hacer y creo que es deber del Ministerio Público y del sistema judicial, poner a las personas que hicieron la estafa al Estado, buscarlas y hacerles del debido proceso y condenarlas», agregó.

Lamentó que el gobierno le siga mintiendo a la población, puesto que los hospitales móviles «son una trampa mortal».

«Son muy encerrados, no tienen el nivel de seguridad del aire que va a estar en el lugar. No hay filtros CEPAS, no hay presión negativa, las camas están muy cerca, hay goteras. No tienen el sistema de oxígeno bien instalado», resumió Ramos.

Hospitales móviles no tienen una vida útil

La galena comentó que ellos como personal de salud le siguen haciendo frente «a lo que se nos venga como podamos. No tenemos con qué trabajar, ni espacio físico, ni personal».

Continuó diciendo que los hospitales móviles «no son una construcción real» y que se deteriora con facilidad y no tienen una vida útil. Lo que se necesita en el sector salud son respuestas a largo plazo.

Aumento de casos de COVID-19 en TGU y SPS

Por otra parte, Ramos, en conversación con TIEMPO, reveló que se está presentando un aumento de casos, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Y en las zonas rurales están «copados» con pacientes COVID-19.

Peor aún, pacientes con otras patologías no se están atendiendo adecuadamente debido a la crisis sanitaria y estén despidiendo médicos.

Lo cual fue catalogado por Ramos como «un error», puesto que dicho personal se puede utilizar para mejorar el Sistema de Salud a nivel nacional.

