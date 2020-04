REDACCIÓN. El caso penal contra el líder de la Iglesia mexicana la Luz del Mundo por cargos de violación infantil y tráfico de personas fue desestimado el martes por un tribunal de apelaciones de California por motivos procesales.

Naasón Joaquín García, el autoproclamado apóstol, ha estado bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde junio.

Cabe recordar que su arresto se debe a acusaciones que involucran a tres niñas y una mujer entre 2015 y 2018 en el condado de Los Ángeles. Ha rechazado haber cometido alguna acción ilegal.

Durante su detención sin derecho a fianza en Los Ángeles, García ha permanecido como el líder espiritual de La Luz del Mundo. La Iglesia cristiana con sede en Guadalajara, México, fue fundada por su abuelo y afirma tener 5 millones de fieles en todo el mundo.

La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California, con sede en Los Ángeles, determinó que el Tribunal Superior de dicha ciudad no cumplió con ofrecerle un juicio expedito dentro de los primeros días en los que se le agregaron los cargos penales.

Nota relacionada: Líder de «La Luz del Mundo» sin derecho a fianza; feligreses defienden su inocencia

Las autoridades de impartición de justicia determinaron que el fallo a favor de García fue por motivos de procedimiento y no de fondo, lo que significa que, en este caso, no se consideró su culpabilidad o no, de los delitos señalados por la fiscalía.