WASHINGTON. -Melania Trump se negó a mudarse a la Casa Blanca hasta que se instaló un nuevo inodoro en la habitación que utilizó el ex presidente Barack Obama y Michelle Obama, según un nuevo libro.

La quisquillosa Melania pensó que las habitaciones de la residencia presidencial eran un basurero, según afirma su exasesora Stephanie Winston Wolkoff en Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady ( Melania y yo: el ascenso y la caída de mi amistad con la Primera Dama), que se publicará el próximo mes.

«Melania simplemente se negó rotundamente a mudarse a Washington DC hasta que haya sido completamente rediseñado y renovado», dijo un informante del libro.

“Stephanie habla de cómo Melania echó un vistazo a su dormitorio y baño y exigió una ducha e inodoros nuevos.

“No estaba preparada para usar el mismo baño que los Obama o cualquier otra persona, no importaría si fuera la Reina de Inglaterra», dijo la fuente.

“Quería que todo fuera redecorado, repintado, muebles y decoración nuevos, todo estaba viejo y en mal estado y quería que fuera completamente nuevo», agregó.

“Melania es la esposa del presidente y no espera que deba arreglárselas con instalaciones de segunda mano o usadas anteriormente».

«De hecho, parecía estar mucho más preocupada por la decoración que por las acusaciones de supuesta infidelidad de su marido», según Stephanie.

Melania terminó quedándose en sus habitaciones con incrustaciones de oro en el ático de la Trump Tower en Nueva York mientras se rehacía el baño y se realizaban otras mejoras en el antiguo espacio vital de Michelle Obama.

«Comentarios duros» sobre Ivanka

Luego se quedó con ella y terminó extendiendo su estadía hasta julio de 2017, cuando terminó su período escolar. Le puede interesar: https://tiempo.hn/estatua-de-melania-trump-en-eslovenia/ Con los contribuyentes desembolsando $ 150,000 por día para la seguridad de Melania en la torre, comenzaron a circular rumores sobre por qué no se había mudado con su esposo, dijo la fuente. Stephanie supuestamente escribió el libro bomba después de grabar en secreto a la Primera Dama. En ese momento hizo «comentarios duros» sobre Ivanka Trump y criticando a su esposo, según los informes. El libro no dice que las conversaciones se basen en cintas secretas, dijo la fuente.

Escritora conoció a Melania Trump cuando era novia

Sin embargo, el periodista Yashar Ali dijo a principios de esta semana que las fuentes le habían confirmado que sí. Stephanie, quien trabajó para Vogue y ayudó a planificar el prestigioso Met Ball en la ciudad de Nueva York durante aproximadamente una década, conoció a Melania cuando estaba saliendo con Donald en 2003. Comenzó a trabajar para la administración de Trump en 2016, donde ayudó a planificar su toma de posesión. Luego se convirtió en la asesora de confianza de Melania. Luego se pelearon y…

Los amigos se pelearon después de que se culpara a Stephanie de irregularidades financieras. Esto relacionadas con la inauguración y Melania «apoyó a su hombre … una traición que casi destruye» a Stephanie, según la descripción del libro.