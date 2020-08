¡Libre de Covid-19! Salud confirma que ya no hay casos en asilo de SPS

HONDURAS. ¡Libre de Covid-19! Oficialmente en el asilo de ancianos Perpetuo Socorro de San Pedro Sula ya no hay ningún caso del nuevo coronavirus, así lo confirmaron autoridades de la Secretaría de Salud, y es que, los últimos seis pacientes que seguían contagiados, ya fueron dados de alta.

DATO. Los primeros casos de Covid-19 en el asilo fueron confirmados el 14 de mayo.

«Aquí la noticia es positiva es que ya el asilo no tiene casos de Covid y se reforzarán las medidas para que el virus no retorne y afecte a los ancianos», dijo la jefa de la Región Metropolitana de Salud No. 20, Lesbia Villatoro.

Luego de que se detectaran anteriormente 39 infectados y siete fallecidos, la administración de la Alcaldía Municipal, de la mano con Salud, no bajará la guardia para que no ocurra un segun brote.

En ese sentido, Villatoro dio a conocer que actualmente hay 70 abuelos en dicha casa hogar, más las personas que se encargan de cuidarlos, y todos están siendo constantemente monitoreados.

Salud destacó que fueron tres meses de seguimiento semanal, que los equipos de respuesta rápida asistieron a los ancianos en la casa hogar.

«En este momento los ancianos se encuentran estables. Siempre se recomienda continuar con todas las medidas de bioseguridad estrictas y la atención médica. Los abuelos están vigilados de forma continua, para garantizar evitar nuevos contagios», señaló la funcionaria.

Sobre la Municipalidad, la galena dio a conocer que «Nos notifica y estamos realizando visitas semanales en otros centros y hogares de niños y ancianos. Así captamos aquellos casos que no podemos tener registrados fuera de sus hogares».

