En libertad supuesto violador de niña de 6 años; familiares exigen justicia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Autoridades judiciales dejaron en libertad al presunto violador de una niña de apenas 6 años, por lo que familiares de la menor de edad exigen que se haga justicia en el caso.

El caso ha generado indignación e importancia entre la población hondureña, porque supuestamente a la niña la violó «el mejor amigo» de su papá.

El repudiable suceso se reportó el pasado miércoles 27 de enero, cuando autoridades policiales capturaron al presunto responsable de cometer el delito.

Se trata de Josué Omar Galeano, de 31 años de edad, a quien agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lo detuvieron en la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa.

Según la denuncia de los familiares, el hombre abusó sexualmente de la menor de edad, sin embargo, los operadores de justicia lo dejaron en libertad.

Autoridades están fallando en el caso

Ante esa situación, la abuela de la niña quien desde un inicio denunció al supuesto violador, se presentó este viernes a medios locales para exigir que se haga justicia en el caso.

«Es inaudito que ese hombre que abusó de mi niña, ni 24 horas estuvo preso. A él lo dejó libre el juez de turno del Juzgado de lo Penal, Heber Mejía. Veo que las autoridades están fallando en este caso, les pido a las autoridades que hagan lo correcto porque además de meterse con una criatura de apenas 6 años, se metió con una princesa de Dios», manifestó la consternada mujer.

Durante su comparecencia, la abuela de la menor también denunció un posible tráfico de influencias en los Juzgados de lo Penal de Tegucigalpa, porque a su criterio, desde ahí están protegiendo al supuesto agresor.

Denuncian tráfico de influencias en los Juzgados de lo Penal de TGU

La fémina relató que después que interpuso la denuncia, pasaron varios días para que saliera la orden de captura en contra del acusado. Eso pese a que se trataba de un delito realmente grave.

«Tuve que hacer muchas cosas, fui varias veces a la fiscalía del Ministerio Público porque la juez, Alejandra Orellana, no firmaba la orden de captura», señaló.

Asimismo, cuestionó que las autoridades procedieron a capturar al supuesto violador hasta que ella denunció la tardanza de la jueza Orellana.

«Entiendan mi desesperación por lo que estoy pasando. Yo les hago una pregunta a las autoridades, qué harían ustedes si esto les hubiese pasado a uno de sus hijos. Es inaudito que ese hombre esté libre, si hay personas en los juzgados protegiéndolo. A esos dos jueces ya los denuncié ante el CONADEH y llegaré a las últimas consecuencias, porque vi a mi niña dañada. No podía hacer pipi, pupú y no podía caminar. Tocaré a las instancias internacionales también, para que me apoyen en este difícil caso que estoy viviendo porque es una pesadilla. No concibo que ese hombre el mismo día saliera, dejando a una criatura marcada para su vida, es algo deshonroso», puntualizó la abuelo con lagrimas en sus ojos.

En virtud de lo anterior, la denunciante pidió al Poder Judicial que se investigue el caso y se verifique si los jueces antes mencionados, protegen al supuesto violador.

Abuela de la niña: «Médicos Forenses dijeron que solo fue por encimita»

Por otra parte, dijo que tampoco está de acuerdo con el dictamen que emitió Medicina Forense, porque esa dependencia asegura que su nieta no la violaron.

No obstante, sostuvo que en el dictamen preliminar que emitieron, configuraron el delito en la figura penal de otras agresiones sexuales agravadas.

De igual forma, reprochó que cuando la médico forense revisó a la niña, esta expresó a la madre que solamente había sido «por encimita«.

«Que pasa con ustedes autoridades, saben que es una pesadilla lo que estoy pasando y que no se lo deseo a nadie, ni a las personas que me hicieron tanto daño», reafirmó.

El padre de la niña de 6 años podría ser cómplice

Respecto al padre de la menor, la abuela relató que cuando ella descubrió que la niña había sido violada, inmediatamente lo llamó para que llegara a su casa y así llevarla a un hospital, pero él le dijo que no podía.

«La niña le dijo a la fiscal que la entrevistó, que ella le había dicho a su papá lo que estaba pasando, pero que él le dijo que no nos dijera nada, porque no quería problemas. También le dijo al fiscal que su papa le prometió decirle a su amigo que no lo volviera hacer. Solo un cobarde como él no va a defender a su hija», detalló.

Al consultarle el porqué la niña vivía con su papá, dijo que se la habían «prestado» porque iba para donde su mamá.

Igualmente, indicó que el papá de la menor de edad vive en la casa del presunto agresor y que por esa razón, quedaba solo con su nieta.

De su lado, la mamá de la niña de 6 años señaló que el imputado tiene un tío que es juez, y que son muchas las personas que protegen al presunto violador.