LGTBI: Lo de Costa Rica debe darle impulso a la Sala Constitucional de Honduras

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Como un «gran avance» calificó la representante de la Organización Red de Catrachas Lesbianas, Indira Mendoza, la aprobación en Costa Rica del matrimonio igualitario.

Es preciso mencionar que Costa Rica se convirtió, el pasado lunes, en el primer país centroamericano en aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Asimismo, se posicionó como la octava nación del continente americano en aceptar el matrimonio igualitario y la 29 en el mundo.

En ese sentido, Mendoza dijo que para la comunidad es una gran felicidad porque es un avance no solo para los costarricenses sino para todas las personas lesbianas, gay bisexuales y transexuales de Honduras.

“Vemos una esperanza en América Central sobre los cambios que deben suceder porque el derecho debe avanzar y no retroceder. Para nosotros es una gran felicidad porque realmente estamos celebrando el avance que tuvo Costa Rica”, aseguró Mendoza a través de medios locales.

Asimismo, indicó que dichos avances no solo son para las personas del mismo sexo, sino que también está el cambio de nombre, el cambio de sexo y todo lo que tenga que ver con la opinión consultiva.

“Se hizo un avance grande en Costa Rica a favor de la comunidad LGTBI. El derecho a decidir si nos queremos casar o no, hablamos del ejercicio pleno de la ciudadanía. Muchos heterosexuales no se quieren casar pero en el caso nuestro es la protección patrimonial no solo para nosotros sino que para las familias que formamos al igual que los hombres gay. Es decir que todos tenemos ese derecho a elegir si nos queremos casar o no y eso es lo más importante”, enfatizó.

Tendrían derecho a la protección social

En virtud de lo anterior, la entrevistada afirmó que la protección de ese sector de la población hondureña está dada por ese contrato que es el matrimonio.

“Si tiene que ver mucho con la protección de los bienes patrimoniales no solo entre las parejas sino entre los hijos también. Ellos tendrían derecho a la protección social, a los seguros médicos, de vida y a no ser discriminados en las escuelas porque no tienen derecho a tener a dos personas del mismo sexo que estén con ellos. Es un gran avance que hemos tenido para la igualdad de los derechos”, aseveró.

Sala Constitucional debe emitir fallo sobre matrimonio igualitario

Por otro lado, Mendoza recordó que en el 2018 interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por lo que esperan que la Sala Constitucional emita su fallo.

“Esperamos que lo que hizo Costa Rica le de un impulso a la Sala Constitucional de Honduras porque estamos basados en derechos. En los mismos derechos que tenemos”, señaló.

De igual forma, la dirigente dijo que el país ha promovido la discriminación y estigma contra las personas LGTBI tanto que ahora la población en general cree que está bien discriminarlos.

“El mismo odio y discriminación que hemos recibido durante casi 20 años es la misma que actualmente reciben las enfermeras y las personas que fallecen de COVID-19. Ese es el problema cuando tenemos un Estado que discrimina, que separa. ¿Por qué se cree que esos países que tienen esos grandes avances en derecho también están mejor en educación, salud y en las otras coberturas sociales?, porque realmente no están peleándose en quien si tiene derecho y quién no. Hacen políticas públicas encaminadas a que toda la población supere y avance. No es bueno discriminar a la comunidad LGTBI y se ha tolerado históricamente en este país”, concluyó Mendoza.