Ley Seca: AMDC aplicará multas hasta de L15 mil a quienes incumplan

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Multas desde 5 mil hasta 15 mil lempiras aplicará la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a quienes incumplan la Ley Seca que entro en vigor la mañana de este viernes.

La ordenanza la aprobó la Corporación Municipal en el Acta No.009 con fecha 14 de marzo de 2018; está vigente desde hoy a las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del sábado. Luego el «Domingo de Resurrección» a las 6:00 a.m. y concluye el lunes a la misma hora.

Esta ordenanza indica que “queda terminantemente prohibido el consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos. Así como su venta y distribución en la zona urbana y aldeas de esta jurisdicción del Municipio del Distrito Central”.

Además de las multas por el incumplimiento a la Ley Seca también se recurrirá al cierre de los negocios y al decomiso del producto.

La Ley Seca se ordena durante la Semana Santa tanto en el Distrito Central como en otros lugares de Honduras como respeto al sacrificio de Jesucristo en la Cruz.

Relacionada: AMDC decreta «Ley seca» a partir del Viernes Santo

Aquí el comunicado de la Ley Seca:

Violencia doméstica y alcoholismo se disparan durante cuarentena

Debido al COVID-19 que amenaza la salud de los hondureños, la población debe estar en cuarentena para evitar más casos de enfermos, pero esto hace que las denuncias de violencia doméstica y el consumo excesivo de alcohol se disparen.

En ese sentido, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, manifestó que el objetivo principal de la cuarentena es salvar vidas. No obstante, la violencia sigue latente, ahora dentro de los hogares, mientras que desciende en las calles.

De esa forma, el funcionario señaló que es la «violencia armada es la que se está reduciendo de forma significativa a nivel nacional», pero no en el hogar.

“Debido al encierro de casi cuatro semanas, hay un incremento de casos de violencia doméstica, así como el consumo excesivo de alcohol, especialmente en las zonas rurales», señaló el ministro.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo