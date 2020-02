En prisión seguirá Leonel Sauceda y su esposa por lavado de activos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras una larga audiencia inicial, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional, dictó Auto de Formal Procesamiento, con la medida de Prisión Preventiva para el comisionado de la Policía Nacional Leonel Sauceda Guifarro.

La misma medida fue dictada para su esposa Patricia Estrada Pacheco. Cabe recordar, que ambos están acusados por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

«Debido a la gravedad de la pena del delito de lavado de activos, se imposibilita otorgar medidas cautelares distintas a la Prisión Preventiva. Este delito se encuentra dentro del catálogo de delitos establecidos en el Artículo 184 del Código Procesal Penal», según informó el Poder Judicial.

Por lo anterior, Leonel Sauceda seguirá recluido en el Primer Batallón de Infantería. En tanto, su esposa Estrada Pacheco continuará en la Penitencia Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

La defensa de los imputados tiene un período de tres días hábiles para apelar el

fallo del juez de primera instancia.

Acusaciones a Leonel Sauceda y esposa

Es preciso mencionar, el martes, a Sauceda lo requerieron junto a su esposa, Patricia Sbeltlana Estrada Pacheco.

Al comisionado general lo llevaron ante la justicia por no poder justificar casi 14 millones de lempiras y su esposa más de dos millones de lempiras. Por lo tanto, los acusaron por el delito de lavado de activos.

La investigación señala que el comisionado Sauceda en un periodo de 11 años (2006-2017) no ha podido justificar 13.8 millones de lempiras. Estos incluyen movimientos en 13 cuentas a su nombre.

Asimismo, su pareja Estrada Pacheco no justificó 2.7 millones de lempiras, tras movimientos financieros de siete millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre. La acusada no determinó el origen del dinero, ya que no poseía empleo, negocio o préstamo que generara algún ingreso.

Debido a lo anterior, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), transfirió a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), los 33 bienes asegurados a nombre del comisionado.

Entre los bienes asegurados están: ocho bienes muebles e inmuebles, dos vehículos y 23 productos financieros. De los bienes, tres son terrenos localizados en Olanchito, Yoro con una extensión de 100 manzanas.