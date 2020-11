Laura Bozzo sufre ataque de pánico al enterarse de la muerte de Magda Rodríguez

REDACCIÓN. La conductora de televisión, Laura Bozzo, sufrió un ataque de pánico tras enterarse de la muerte de Magda Rodríguez, productora del programa de televisión «Hoy«.

En entrevista con el diario El Universal, la presentadora originaria de Perú reveló que la noticia de la muerte de Magda Rodríguez la afectó profundamente y que apenas dos días atrás (viernes 30 de octubre) se había reunido con ella.

Laura Bozzo confesó que aún no puede creer tan lamentable noticia, y dice que se siente muy afectada.

«Estoy bastante mal, no me siento bien. No entiendo nada todavía, estuve con ella el viernes”, expresó la conductora de televisión.

Laura explicó que Magda era como una hermana para ella y la consideró como “un ser de luz” que llegó a su vida en los momentos más difíciles que atravesaba.

La peruana también dijo que siempre estará agradecida con ella por alojarla en su casa, mientras grababan la primera temporada de «Laura Sin Censura».

Laura Bozzo expuso que, debido al ataque, tuvo que trasladarse a una clínica para aplicarse una inyección que pudiera tranquilizarla. Asimismo, aseguró estar aún «en shock» ante la pérdida de su amiga, a quien consideró como uno de los «mejores seres humanos» que ha conocido en su vida.

Posteriormente, en su cuenta de Instagram, Laura Bozzo publicó un vídeo donde está visiblemente triste. En el post dedicó unas palabras a la memoria de la creadora y confesó que su muerte le estaba causando un dolor inconmensurable.

«Magda, te quiero. Te debo tanto, te acuerdas cuando llegué a tu casa, la depresión en la que estaba. Tú me salvaste la vida, me sacaste de todo. No tengo palabras para decirte. Que Dios te bendiga siempre», declaró en el video.

Muerte de Magda Rodríguez

Magda Rodríguez murió este domingo 1 de noviembre a los 57 años de edad. Según reportes preliminares, fue su trabajadora doméstica quien la encontró inconsciente esta mañana en su departamento ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

De manera extraoficial se señala que las causas de muerte serían un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo.

Su trabajo en la televisión es considerado como revolucionario debido a los cambios de formato que implementó tanto en Televisa como en TV Azteca. Además de «Hoy«, Magda Rodríguez fue una de las mentes detrás del programa «Enamorándonos».

