Las declaraciones que dejarían en evidencia la ‘mano negra’ de Olimpia

TEGUCIGALPA.- Tras terminar el partido de la UPNFM ante Olimpia, donde supuestamente la directiva merengue le habría prohibido a la escuadra universitaria hacer uso de los jugadores José Mario Pinto y John Paul Suazo, Salomón Nazar, técnico de los lobos, rompió el silencio.

Y es que la polémica entre estos dos equipo ha estado a la orden del día. La directiva de Olimpia, anunció este miércoles un comunicado donde aclara que en ningún momento se le pidió esos a los jugadores o a la directiva de la UPNFM que no participaran en el juego.

Sin embargo, a pesar del gran revuelo que tuvo este tema, los jugadores antes mencionados no estaban ni siquiera entre los suplentes. Esto despertó el interés de todos los periodistas deportivos y de los aficionados del club universitario.

Asimismo, tras terminar que partido donde los “Lobos” cayeron 3-0 ante el Olimpia de Pedro Troglio, el técnico Salomón Nazar soltó algunas declaraciones tras lo que se le estaba haciendo a su equipo.

«Nunca había habido tanta confabulación para que un equipo perdiera como hoy. Primero se trae el partido para acá (Tegucigalpa), segundo nos niega la posibilidad que juegue Pinto y John Paul y de remate nos ponen el peor árbitro del torneo”, soltó de inicio.

¿Malas intenciones?

Cabe mencionar que este juego tendría que haberse jugado en el estadio Emilio Williams de Choluteca, ya que la UPNFM era el equipo local, sin embargo decidieron llevarlo a Tegucigalpa; una decisión que cayó como ‘balde de agua’ fría a los aficionados de Choluteca que los acompañaron durante la fase de vueltas regulares.

Y agregó, hablando ya del juego ante los albos: “Entonces, no digo que Olimpia tenga la culpa porque en el primer gol hay una falta previa, en el de Benguché hay una mano y no nos pitan un penal, no hicimos el mejor partido, estoy de acuerdo, regalamos el primer tiempo, el segundo recompusimos, pero no hay duda que el no tener recambios en el plantel afecta», dijo el técnico, ya que tanto José Pinto y John Paul estaban siendo tomados como titulares en los últimos partidos.

¿Por qué Celio Valladares no fue titular?

Algo más raro todavía, es que Nazar no utilizara a su arquero titular, que es Celio Antonio Valladares, y en su lugar usara a José Mendoza: “Una decisión técnica, nada más, pero no creo que haya incidido en el resultado, no tuvo nada que ver en los goles”, confesó el Dr. Nazar.

Para Nazar, la falta de José Mario Pinto y la de John Paul Suazo les afectó ciertamente en el resultado: “En alguna medida nos afecta que dos piezas claves no jueguen, eso es uno. Lo otro es que no tuvimos dinámica, nos anotan tempranamente los goles y reitero, no me gusta hablar de los árbitros, en el primer gol hubo una falta previa en la banda, en el de Benguché hay una mano y no nos sanciona un penal, lo que pasa que es un equipo grande (Olimpia) y yo sé que ninguno de ustedes (periodistas) lo va a comentar, probablemente”, soltó.

Preparador físico revela llamada de Osman Madrid a Pinto

El preparador físico de la UPNFM, ex olimpista, Henry Oliva, se unió a la búsqueda de culpables y este aseguró que José Mario Pinto habría recibido una llamada de Osman Madrid y de ahí se tomó la desición de que el jugador que es de Olimpia, pero está brillando con la UPNFM

“Ustedes ya lo saben, otras personajes ajenas a nuestra institución hablaron para que el jugador no estuviera, ustedes no buscan a la persona. Osman Madrid llamó al jugador, ustedes ya lo saben”, acusó Oliva.

El defensor Ronald Montoya tampoco guardó silencio

Ronald Montoya, defensa de la UPNFM también se sumó a las críticas tras la ‘trastada’ que está haciendo el Olimpia, para ganar un título después de tener más de cuatro años de no ganar nada.

«para mí ya empañó, si quedan campeones, la copa; sabemos que Olimpia ha buscado por varios medios quedar campeón; pero debería ser algo sano que ellos puedan celebrar sin hacer mañas», expresó Montoya.