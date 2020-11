REDACCIÓN. No es la primera vez que salen rumores sobre futuros proyectos de Land Rover. Sin embargo, según la revista británica What Car? próximamente llegará un versión ‘bebé’ de su Defender, pero mucho más accesible y con muchas de las funciones off road.

Dicho esto, este nuevo modelo contará con una estética exterior que tendrá como referencia al Defender. Además, contará con un interior más minimalista, con menos sistemas y materiales más asequibles.

Ahora bien, es probable que esta nueva versión reciba un nombre nunca antes visto en la compañía, esto podría ser el detonante para impulsar una submarca de modelos más asequibles de Land Rover.

¿Que se conoce del nuevo ‘mini’ Defender?

En cuanto a opciones motrices, este modelo se lanzaría con tracción delantera y un pequeño motor de gasolina de 1.5 litros y tres cilindros, junto con trenes de potencia. Además, se incluirá un sistema hibrido enchufable que se unirá a la línea más adelante con la variante de tracción en las cuatro ruedas.

Por otro lado, este vehículo al parecer será la competencia directa del Suzuki Jimny, pero sin tener en cuenta la sencillez que caracteriza a este modelo japonés. Sin embargo, la nueva versión sería más refinada y sofisticada, especialmente por su adecuación de plataforma PTA usada por la Discovery Sport y Range Rover.

Es importante mencionar que el Defender actual tiene un precio de £ 42,920 (equivalentes a € 47627) en su mercado local, se espera que esta nueva variante más pequeña sea más barata, quizás apuntaría a un precio cercano de £ 25,000 (€ 27742) en el Reino Unido.

Fuente: El Carro Colombiano

