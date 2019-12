LAMENTABLE: Muere joven periodista de ESPN, Edward Aschoff

ESTADOS UNIDOS.- El reportero de fútbol americano colegial de la cadena ESPN, Edward Aschoff, murió este martes en su cumpleaños número 34 y a vísperas de su matrimonio.

La cadena dijo que: «lamentaba tener que compartir las devastadoras noticias del trágico fallecimiento de su amigo y colega de ESPN Edward Aschoff«.

El joven reportero publicó en su cuenta de Instagram el 2 de diciembre que contrajo neumonía mientras cubría el juego del estado de Michigan–Ohio el 30 de noviembre, cuando las temperaturas en Michigan cayeron a 31F.

Anyone ever had multifocal (bilateral) pneumonia in their early 30s as some who never gets sick and has a very good immune system? Asking for two friends … my lungs.

— Edward Aschoff (@AschoffESPN) December 5, 2019