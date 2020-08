Laguna de Ticamaya, ahora que se secó empiezan a prestarle atención

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Desde años atrás empezaron las denuncias que decían que, poco a poco, la Laguna de Ticamaya, ubicada en el departamento de Cortés, se iba secando y tal como lo advirtió la misma ciudadanía, pasó.

Las denuncias de la existencia de canales para drenar el agua y utilizarla en las plantaciones de caña fue una de las denuncias que más eco tuvo. Ahora, en lo que era una hermosa laguna, solo queda terreno para las plantaciones.

Ahora sí, las autoridades del ambiente se interesan en la Laguna de Ticamaya.

Declarar la Laguna de Ticamaya un sitio RAMSAR, ¿justo ahora?

Un medio nacional, reportó días atrás que los expertos ambientales hicieron un inventario de ecosistemas y especies amenazadas en Honduras. Ahí mismo notificaron de la intención de las autoridades de declarar a la Laguna de Ticamaya como un sitio RAMSAR.

El anunció causó controversia, pues la laguna no está «amenazada», es que ya no existe. Pese a las denuncias de los últimos años, no realizaron los procesos de conservación de una de las bellezas naturales de la zona norte.

En noviembre de 2017, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) anunció su intención de declarar la laguna como sitio RAMSAR. En ese momento, todavía era rescatable.

Hubo reuniones entre MiAmbiente y demás entes encargados de velar por los recursos naturales de Honduras pero todo quedó ahí, en la idea de promover la protección y conservación de los ecosistemas humedales.

¿Que es un sitio RAMSAR?

Para comprender qué es un sitio Ramsar, primero se debe saber qué es un humedal. Según la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, son:

Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.

En ese sentido, es un humedal de importancia internacional debido a su riqueza biológica y que sirve de refugio para aves que migran durante los cambios de estación. El último sitio RAMSAR, declarado en Honduras, fue la Laguna de Alvarado en Puerto Cortés.

Municipalidad de Choloma trabaja en su recuperación

Tras cientos de denuncias, la Municipalidad de Choloma informó que están haciendo visitas de seguimiento para tratar de recuperar la laguna. Sin embargo, exigen a las autoridades investigar si se secó por efectos del cambio climático o por la mano humana.

Aunque desde 2019, cuando Diario TIEMPO Digital reportó que estaba secándose, regidores cholomeños expusieron con claridad qué estaba ocurriendo:

«Están drenando el agua para utilizarla a beneficio de las plantaciones de caña», denunció Gustavo Mejía a reporteros de TIEMPO. Las palabras del regidor quedaron en el aire, pues la secretaría encargada de velar por el medio ambiente guardó silencio.

