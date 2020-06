SAN PEDRO SULA. -En medio de lagrimas, agradecimientos y abrazos, otro grupo de pacientes que han vencido al Covid-19 dejaron la Unidad Estabilizadora para Pacientes con Covid-19, de la Municipalidad de San Pedro Sula.

Uno de pacientes que ganaron la batalla al Covid-19 es Cristiano Torres, quien luchó 45 días contra el Coronavirus. El se despidió con gratitud y alegría del equipo médico que cuidó de su salud.

El adulto mayor, junto con otros 8 hondureños, entre ellos una licenciada en enfermería, vencieron la enfermedad y dejaron la Unidad para regresar a sus casas.

Cristino Torres fue de los primeros pacientes que ingresó a la Unidad, el pasado 16 de mayo, pero por la condición de salud que presentaba fue necesario que permaneciera hospitalizado 25 días.

«Perdí el conocimiento»

«Venía muy grave, tanto que a dos cuadras de mi casa perdí el conocimiento y cuando desperté estaba en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Pasé unas semanas en un hospital y luego me trajeron a esta unidad, de la que me voy sin ninguna queja, sino más bien agradecido por la buena atención y el buen trato que me brindaron», dijo el vecino, al tiempo que aseguró que buscará acercarse a Dios, visitando más seguido la iglesia, por haberlo sacado de la crisis.

«Yo le digo a la gente que anda en la calle que se cuide, para que no pasen por lo que me ha tocado a mí», añadió.

A Cristino Torres lo recibió afuera de la Unidad Estabilizadora uno de sus hijos, Carlos Torres. Este manifestó sentirse feliz de poder verlo nuevamente. «Estoy muy contento y muy agradecido con la Municipalidad de San Pedro Sula, por este proyecto que han hecho», expresó.

El testimonio de una enfermera

La licenciada en enfermería Mélida Andino, fue otra de las pacientes que salieron de la Unidad. Ella recordó que estaba trabajando en dos salas de un hospital de la ciudad, cuando se contagió de Covid-19.

«No soy de San Pedro Sula, pero he sentido el apoyo de su gente. Los cuidados que uno brinda como enfermera, también los recibe como paciente. Esta unidad brinda apoyo psicológico y nos da esperanza, que es lo que más necesita un paciente con Covid-19».

La enfermera afirmó que esperará unos días más para reposar y luego retornará a su trabajo, para seguir ayudando a los que necesitan.

Gloria Santos, otra paciente con alta médica, afirmó que dejó la Unidad alegre de poder regresar a su casa. También por el trato que le brindaron médicos y enfermeras.

Detrás de ella salió el paciente Abraham Gutiérrez, quien calificó de excelente la proyección de la Municipalidad sampedrana en la lucha contra el Covid-19, habilitando la unidad en el Gimnasio Municipal.

«Es una excelente unidad y me voy muy agradecido con Dios y el personal. De aquí en adelante solo nos queda cuidarnos más», comentó.

«Los médicos son especiales»

Linda Marta Rogel salió sonriendo, feliz de reencontrarse con su esposo, Jorge Reyes, quien también superó al Covid-19 una semana atrás.

«Aquí me brindaron el mejor trato, los médicos son especiales y fueron pacientes conmigo y con los demás», aseguró Linda Marta.

Su esposo, Jorge Reyes, agradeció también el apoyo municipal y su proyección con la habilitación de la sala, pues dijo que con la mano de Dios y los médicos se ha hecho una buena labor.

Germán Barahona llegó a la Unidad Estabilizadora para recibir a su esposa, María Bejarano. «Estoy agradecido con las autoridades municipales y los médicos, por la atención que le brindaron, porque vino bien malita de salud», contó.

84 pacientes vencieron al Covid-19

Héctor Portillo, médico de la Unidad Estabilizadora para Pacientes con Covid-19, resumió que el miércoles se realizaron 9 altas médicas, sumando a la fecha un total de 84. Y 3 ingresos, por lo que la cantidad de hospitalizaciones es de 23.

El coordinador de la Unidad Estabilizadora, Obed Cardona, explicó que al observar su acondicionamiento y equipamiento, los pacientes se muestran optimistas y con esperanza.