LadyLee cobra en línea a sus clientes y luego les dice que «No hay en existencia»

CORTÉS, HONDURAS. Debido al retroceso de la re-activación económica a la fase 0, varias tiendas del país optan por vender sus artículos a través de las diferentes redes sociales y demás páginas en línea.

Y eso es algo válido, ¿no? Pero, bueno fuera que cumplieran con las fechas de entrega que prometen y no dejen un mal sabor de boca a sus clientes, tal como es el caso de LadyLee.

A TIEMPO Digital llegó la denuncia de una mujer, quien pidió no ser identificada, que pagó por un artículo de LadyLee (y posiblemente nunca más lo vuelva a hacer) pero, su experiencia de compra fue y sigue siendo pésima. Lo peor de todo es que no es la única persona afectada y molesta.

Junto a su denuncia, la fémina envió varias capturas de pantalla, mismas que muestran su conversación con un agente de ventas de LadyLee.

Fue el pasado 10 de julio que la denunciante pagó con su tarjeta por un procesador de alimentos, y la tienda prometió la entrega de su artículo en un lapso no mayor de cinco días.

Ayer, 15 de julio, es decir, día de fecha límite, escribió muy enojada a un representante de la tienda, y este, lejos de ofrecer una disculpa y decirle cuándo entregarán su producto, se limitó a plasmar palabras como «Estamos trabajando en ello».

LadyLee se inunda de reclamos

En su conversación, la denunciante hizo referencia a los cientos de comentarios negativos que encontró de usuarios de Facebook reclamando exactamente el mismo problema: demora en entrega. Pero ante esto, el representante de LadyLee contestó que «Es normal los comentarios negativos».

«Ya no hay en existencia»

Y para rematar, hoy se comunicó otra vez con LadyLee a través de un segundo miembro de servicio al cliente, y la respuesta que recibió fue el colmo de los colmos.

«Me dijeron que ya no hay en existencia. Yo dije: ‘¿Es en serio?, ¿cómo me van a decir que no hay en existencia algo que ya pagué?’. Si no hay en existencia, no tienen por qué tenerlo disponible en su página. Me ofrecieron que escogiera otro artículo o que, si no, pidiera devolución de mi dinero… pero, para qué, si siempre se van a tardar», cerró la compradora.

