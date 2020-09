Lady Gaga grabó «Chromatica» en medio de fuerte episodio de depresión

REDACCIÓN. La cantante Lady Gaga abrió su corazón y reveló que vivió momentos muy oscuros durante la grabación de su sexto álbum que, llevó por nombre «Chromatica».

De acuerdo con la artista de 34 años, el disco le sirvió para superar un momento muy difícil de su vida: la depresión.

«Solía despertar por las mañanas y darme cuenta que era ‘Lady Gaga’. Y entonces me deprimía y ponía triste, y no quería ser yo misma. Me sentía amenazada por las cosas que mi carrera me había dado y mi ritmo de vida», expresó la cantante en exclusiva a People.

Se debe mencionar que, por años, la famosa intérprete ha hablado abiertamente sobre el trauma físico y emocional que, sufrió tras ser abusada sexualmente al principio de su carrera.

En la entrevista, Gaga añadió que mientras realizaba la grabación del álbum, era víctima de la fibromialgia (alteración del sueño, estado de ánimo, memoria y dolor muscular); así como, de los efectos del trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés).

Mensaje de superación

Lady Gaga dijo: «Pasé mucho tiempo en un tipo de estado catatónico de no querer hacer nada (…) Y, luego, finalmente, poco a poco empecé a hacer música y a contar mi historia a través de mi disco».

Asimismo, reveló que su objetivo es enviar un mensaje de superación con la ayuda de su fundación Born This Way; y, su nuevo libro, Channel Kindness: Stories of Kindness and Community. En el cual presenta las historias de 51 jóvenes.

«Estas son las cosas que crean sendas de corazón a corazón, donde podemos tener compasión y empatía, donde podemos celebrar la resiliencia de todos«, comentó la cantante.

