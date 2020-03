Lady Gaga: “Creo que vi a Jesucristo durante una semana”

REDACCIÓN WEB. Lady Gaga confesó en una reciente entrevista en el programa neozelandés New Music Daily with Zane Lowe, de Apple Music que ha visto a Jesucristo y recordó la experiencia como «brutal».

Asimismo, la cantante afirmó que «he parado por completo, pero llegaba a fumar 40 cigarrillos al día». A su vez, aclaró que el proceso no resultó sencillo.

«Lo he dejado de golpe, pero ha sido muy duro. No volveré a fumar nunca, creo que vi a Jesucristo durante una semana. Fue terrible», relató Gaga

Por otra parte, la cantante aprovechó el momento para dar un consejo a los oyentes, «si no fumas, ¡no empieces! Dejarlo luego cuesta». Entre tanto, le preguntaron sobre si no recaería, Gaga no dudó. «Juró que nunca volveré a hacerlo».

No es la primera vez que Lady Gaga cae en los vicios

Cabe indicar que no es la primera vez que la artista se convierte en noticia debido a un vicio. Esto, debido a que el año pasado, se tatuó una rosa rodeada por las palabras La vie en rose y un pentagrama con notas.

De acuerdo con Gaga le gusta tatuarse de dos en dos. Pero, algo fallaba en el segundo dibujo, el pentagrama solo contenía cuatro líneas.

En ese sentido, la llamada de atención de uno de los fans obtuvo una respuesta clara. «Esto es lo que pasa cuando bebes y te tatúas», no dudó en responder. Por lo cual, a las pocas horas, compartió el dibujo modificado.

Es oportuno de mencionar que Gaga dijo en 2011 en el programa de televisión “The Z100 Morning Show”, que fumaba de 15 a 20 cigarrillos de marihuana al día.

“He sido adicta a esto y en última instancia está relacionado con la ansiedad y es una forma de automedicación y fumaba de 15 a 20 cigarrillos de marihuana al día sin tabaco”. Pero, parece ser que todo eso ha quedado atrás y la cantante esta enfocada en su carrera musical.

Por otra parte, este 2020 estará lleno de novedades para la ganadora del Oscar por su tema Shallow. Al anuncio de su sexto álbum de estudio (todavía sin título conocido ni fecha de publicación) y su nuevo novio, el empresario Michael Polansky, se suma este cambio de hábitos saludable. ¿Será capaz de generar también titulares e interés con sus nuevos temas?.