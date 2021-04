COLÓN, HONDURAS. «Aprovechaste que estaba afuera cuando te metiste», así fue como pobladores de Tocoa exhibieron a una supuesta ladrona ante un grupo de policías durante la tarde de ayer domingo.

Y es que, según lo dijeron los afectados, la mujer, de quien no se conoció nombre y edad, ya son varias las ocasiones en que ha sido vista hurtando objetos, metiéndose a las casas de los vecinos cuando no hay nadie dentro o están distraídos.

Rodeada de policías y decenas de residentes de la comunidad de Taujica, la mujer fue exhibida y acorralada. Ante los señalamientos que sus supuestas víctimas le hacían delante de los agentes de la ley, y sabiendo que podían llevársela detenida en ese mismo momento, ella trató de defenderse.

La sospechosa de hurto intenta defenderse

«Uste.. uste… ustedes lo confunden a uno», dijo en primera instancia. «¡No! Dejá de llorar», le contestó otra mujer. «(…) es que yo no estoy llorando. Simplemente te estoy diciendo que no me metas a ‘pedos'», aseveró la sospechosa.

«¿Hace cuánto te robé yo?», consultó ella, y le respondieron con que hay hasta fotografías que la delatan. Teléfonos, zapatos y hasta dinero en efectivo, parte de lo que los vecinos mencionaron que ella sustrajo de las viviendas.

Entre tanto, los elementos de la Policía Nacional (PN) se la llevaron arrestada, pero advirtieron a los ofendidos que, si ninguno iba a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a interponer una denuncia formal, «solo se va a estar 24 horas».

