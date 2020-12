A «La Tolva» envían a implicados en desaparición de Enoc Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Detención judicial decretó un juzgado sampedrano a tres supuestos implicados por el desaparecimiento del menor hondureño Enoc Pérez, y el asesinato de tres de sus familiares.

El menor de edad, es de origen hondureño, pero residía en España junto a su madre y su desaparición ocurrió en diciembre de 2019, cuando viajó a su país de origen a pasar unas vacaciones.

El supuesto secuestro ocurrió en Campo Elvir en Tela, Atlántida; en esa misma ocasión, le quitaron la vida de forma violenta a Rubilio Atilio Reyes Cubas, Israel Humberto Ramos Boscoso y Cindy Xiomara Castro Torres.

Los implicados son Byron Humberto Meléndez Alas, Juan José Núñez Murcia y Leonel Núñez Murcia. A todos ellos se les presume responsables del delito de asesinato, privación ilegal de la libertad en perjuicio de los personajes antes mencionados.

Los imputados estarán en prisión en la cárcel de Morocelí, El Paraíso, (La Tolva), zona oriental de Honduras.

En cuanto a la audiencia inicial, se conoció que se realizará el próximo 10 de diciembre a las 9:00 de la mañana.

Madre de Enoc manifiesta positivismo

Es oportuno mencionar que ayer se realizaron las detenciones de los implicados en el caso. Sobre ello, Karina Chinchilla, madre de Enoc, dijo que la noticia la llenaba de alegría y positivismo.

«Hoy (ayer domingo) en la madrugada recibí la llamada donde me informaron que habían detenido a dos personas más. Eso me ha alegrado bastante el día y confiamos de que esas personas nos digan y nos lleven con el paradero de mi hijo. Yo estoy confiando mucho», dijo la angustiada madre a un medio local.

«Yo no los conozco a ellos, pero, todas las personas del barrio donde viven sí saben quiénes son y saben las cosas que han andado haciendo», agregó.

A renglón seguido, manifestó que después de recibir la noticia, tomó la situación con positivismo. «Me he imaginado todo lo positivo, la verdad me he hecho planes en mi mente, de verlo, de abrazarlo, de irlo a buscar, la verdad que estoy muy positiva», concluyó.

