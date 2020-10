«La Reina», Angie Flores, estrena «Rewind» y hace vibrar las redes con su voz

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La espera acabó y la talentosa Angie Flores, denominada como «La Reina«, brindó su primer concierto de manera virtual, tras varios meses de haber logrado el segundo lugar en el reality «La Academia«.

Cabe recordar, que la cita con sus fans hondureños y de varios países, estaba pactada para las 7 de la noche de este sábado. Y así fue. Todo comenzó con una breve conversación, donde repasaron sus inicios hasta su llegada al concurso de TV Azteca.

En primera instancia, la talentosa sampedrana inició agradeciendo a las personas que la apoyan constantemente. Esto, a pesar de las circunstancias generadas por la pandemia del COVID-19.

Luego, contó que a los seis años, su mamá descubrió el talento que ella posee. Igualmente, relató que no se ve en otra cosa que no sea la música y que todo el talento proviene de familia, puesto que su abuelo es cantautor.

Angie Flores siguió relatando más de su vida y manifestó que sus primitos pequeños le han dicho que quieren ser como ella. Reveló que desde pequeña era muy tímida y un poco traviesa.

Le puede interesar: Angie Flores ya tiene su primer sencillo: dará concierto virtual

De igual forma, hizo un repaso de su experiencia durante el reality de «La Academia«. Cómo fu su llegada, sus primeros días, las dificultades que atravesó y su final triunfante llegando a la fina, logrando el segundo puesto.

«En cambio no», abrió la velada de Angie Flores

Tras la entrevista, la velada dio inicio, con la canción que interpretó en la gran final del concurso internacional, «En cambio no», de la artista italiana, Laura Pausini. «Estas se la debemos dedicar a todos aquellos seres queridos que han partido, esa persona que tanto quieren», dijo antes de cantar.

Luego, la noche continuó con la voz melódica de la hondureña, con el éxito de la artista estadounidense Ariana Grande, «Boyfriend«. Flores se ha declarado admiradora de la cantante.

El resto de la velada estuvo cargado con interpretaciones de canciones de Yuridia, Selena, entre otro artistas. Pero, la cereza al pastel estaba para el final, donde la «La Reina» estrenó su primer sencillo.

El primer sencillo ya se estrenó

«Muchos me preguntaron porque te tardaste tanto en grabar tu primer sencillo», sostuvo antes de el estreno. A lo cual, enfatizó que ella no tiene prisa, que no está compitiendo con nadie y que «esto se lo deje a Dios».

«Rewind«, si, así se llama la primer canción que sale al público por parte de la talentosa «catracha». La cual, iba dedicada para todos sus seguidores, quienes esperaron bastante para este momento.

Disfrute del nuevo sencillo de «La Reina», Angie Flores, aquí.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn