La recuperación de Ever Alvarado se retrasa por COVID-19

TEGUCIGALPA.- La pausa de la Liga Nacional por la pandemia de COVID-19 a traído altos y bajos en los equipos de la Primera División.

Y en el caso de algunos jugadores, les a ayudado a poder recuperarse de las lesiones, tales como Harold Fonseca y Michaell Chirinos.

Sin embargo, existen otros jugadores que han tenido complicaciones, pues necesitan de terapias para poder volver.

Ese es el problema del capitán de Olimpia, Ever Alvarado, quien no se recupera de una operación por lesión de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda; la cual sufrió en un encuentro del Clausura 2020 de la Liga Nacional.

Sin terapias para su recuperación

El también seleccionado de Honduras a sufrido las consecuencias del toque de queda; pues no le permiten continuar sus terapias:

«Estoy en casa nada más esperado que pase esto rápido, paso con la familia, la situación es difícil y es de esperar a que todo pase».

«Con la lesión vamos de a poco, no estoy haciendo las terapias como se deben, tras la operación hice una semana de terapia y he parado, por lo del COVID-19 que todo se paralizó. Esto retrasa mi recuperación, no estoy haciendo las terapias, espero a comenzarlas este lunes».

Alvarado lamentó que la lesión llegara en su mejor momento con el Olimpia: «Todas las lesiones duelen, venían en un buen momento con el equipo, son cosas que pasan y que solo Dios sabe, así a me toca trabajar para recuperarme pronto».

