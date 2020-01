La polémica discusión entre árbitro y tenista en Australian Open

AUSTRALIA.- Un incómodo momento se vivió el sábado durante la clasificación del Australian Open, pues durante un cambio de lado, el tenista francés Elliot Benchetrit le pidió a una alcanzapelotas que le diera una banana, pero además le solicitó que se la entregara ya pelada.

El juez de silla, John Blom paró de inmediato la acción y le recriminó al tenista lo que estaba haciendo.

Además, frente a la sorpresa de ambos, le aclaró al deportista que los «ball boys« no están para cumplir esas funciones, y que debía pelar la banana él mismo.

Bastante molesto por lo ocurrido, el francés intentó sacarle la cáscara a la fruta con sus dientes. Finalmente, desistió de la idea y la terminó dejando a un costado, sobre su bolso.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 19, 2020