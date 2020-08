TEGUCIGALPA, HONDURAS. Interactuando con sus seguidores, a través de un Insta story, la hermosa periodista hondureña Sarai Espinal dio a conocer que está embarazada por segunda vez.

La esposa del teniente José Coello quiso sorprender a sus seguidores con la maravillosa noticia de una forma muy peculiar. Y es que, la dinámica consistió en jugar con sus seguidores ‘el ahorcado’; teniendo como fin, que las personas adivinaran una por una las letras que conformaban la frase «Seremos padres».

De forma que, al descubrir el texto final, una bomba de confeti estalló sobre la presentadora, dejando entrever la felicidad por la adorable noticia.

En el vídeo, se puede apreciar a Espinal con una pequeña ‘pancita’ que confirma su avanzado estado de embarazo. Sin embargo, la presentadora prefirió mantener en secreto el sexo de su bebé.

«Como matrimonio fuimos bendecidos con entregar nuestro hijo al cielo a principios de este año. Definitivamente esto fortaleció nuestro hogar. Una prueba muy grande para un matrimonio joven», escribió Espinal en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saraiespinal (@saraiespinalhn) el 14 de Ago de 2020 a las 9:13 PDT

«Jesucristo no se queda con nada»

Cabe recordar que, la famosa presentadora hondureña tuvo que pasar por un momento muy difícil como madre y esposa, al perder a su primer bebé de forma repentina.

A inicios de año, Espinal comunicó en sus redes sociales, que había perdido a su primogénita en su quinto mes de gestación.

No obstante, la vida le dio la oportunidad de ser madre de nuevo; a lo que, la periodista llama como «una bendición».

«Jesucristo no se queda con nada y decidió enviarnos nuevamente una bendición acompañada de su cobertura y la de nuestro ángel. Él nos demostró con esto que su fidelidad es grande y que nuestra fe sobrepasó fronteras que, no hay tiempo y que ninguna hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Aquí estamos siendo testimonio», subrayó Espinal.