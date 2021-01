La periodista Kimberly Ordoñez rompe el silencio y revela su experiencia en HCH

Redacción. La periodista y presentadora de televisión Kimberly Ordoñez abrió su corazón y privacidad dando a conocer como fue su paso por el canal Hable Como Hable (HCH) y sus experiencias laborales.

Kimberly laboró por un largo tiempo en esa casa televisora, pero, según contó, tuvo que pasar por una serie de incomodidades y obstáculos para poder realizar su trabajo. Además, su experiencia antes de ingresar como la «Alera» no fue nada buena.

La periodista no niega que todo le sirvió para aprender y destaca que el canal es una rotunda escuela, y agradece que le hayan brindado la oportunidad. No obstante, nunca olvidara los tragos amargos que vivió en ese periodo de tiempo.

Mal trago con el primer empleo y paso a HCH

Ordóñez destacó que «HCH fue una escuela para mi, así como es para muchos, te traten bien o te traten mal, te enseñan a aguantar las criticas de la gente y esa es escuela, luego mi paso a QHubo TV«.

«Me dieron una suma de dinero mejor y por eso acepté, una experiencia nueva, más trabajo por supuesto. Ni había presentado mi renuncia en mi empleo anterior, cuando ya estaba en HCH el lunes siguiente», agregó.

Asimismo, la periodista señaló que su exjefa Karla Erazo, «es una persona que tiene un carácter bien fuerte, puedo decir que es una persona bastante pedante, porque lo es. Creo que ella inicio igual que yo, como iniciamos todos».

Problemas y adiós relación laboral

Kimberly comentó: «Yo cierro labores en tres letras (HCH), porque me exigían que tenía que tener un carro, después creían que era taxi y ocupaban mandados o cosas personales de ella, y ahí fue donde dije ‘esto no es parte de mi trabajo'».

«Fueron muchas cosas que a mi no me comenzaron a gustar. Otra era que tenía que compartir la computadora con otra compañera. Ella tenía una sección de sexología y descargaba imágenes referentes a lo que hablaba y eso me metió a problemas», aseveró la periodista.

Kimberly señaló con lujo de detalles que «ahí me dijo: ‘esta despedida’, pero yo solo dije ‘Gracias a Dios’. ya no quería, ya no la aguantaba. Cuando me despidieron, don Maldonado me dice: ‘¿Te despidió Karla?’, le respondí ‘si’. Él me dijo: ‘¿te portaste mal o que pasó?’ y le contesté, ‘usted más que nadie sabe como es mi trabajo'».

«Bueno, él me dijo: ‘anda descansa un mes y después yo te voy a llamar’. En efecto, me llamó para pasar a formar parte con el personaje de la ‘alera’ de HCH«, agregó Ordoñez.

Experiencia en HCH

Kimberly destacó que «en HCH en una muy buena experiencia. Uno aprende, yo aprendí bastante y no puedo hablar mal de la mano que me dio de comer, en ese entonces mis frijolitos estaban allí».

«Fue una escuela para mi, aprendí muchísimo, pero también fue donde más aprendí no solo a ser una periodista o una reportera de campo, sino a las relaciones interpersonales y personales dentro de la empresa», añadió.

A su vez, la periodista señaló que «allí uno se encuentra de todo tipo de gente, personas que le ponen el pie para que se caiga, otras que agarran el material para que nunca llegue a manos del jefe y eso a mi me pasó».

«Yo era de las que me levantaba tempranito, cuántas cosas no hice, tanto por querer agradar al público, como para que el jefe diga ‘esta cipota es buena’. Si él confió en mi para darme ese trabajo, por qué había gente que no permitía que yo creciera», cuestionó Ordoñez.

En ese aspecto, lamentó que «eso era bien difícil y bien delicado, me tocó aprender. Tuve que andar con compañeros que desde que me subía al carro había problema, a veces yo tenía entrevista con hora o ellos también, y no se querían bajar».

«Me decían si te toca hacer entrevista, andáte vos y la haces. Yo era una novata y lo tratan de ver como de menos y no soy la única, estoy segura que allí hay muchos y muchas que aún callan», concluyó.

