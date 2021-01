«Deplorable e injustificable «: titular de DDHH condena violencia del ejército de Guatemala contra caravana

HONDURAS. Violencia, represión y privación de los derechos fue lo que recibieron miles de hondureños de parte del ejército de Guatemala al intentar emprender el viaje hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Las acciones han sido condenado por entes internacionales, asimismo fue criticado por organismos como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala.

En una entrevista para el medio de comunicación internacional BBC Mundo, el titular de la PDH Jordán Rodas, tildó la actuación de los agentes frente al grupo de migrante de «deplorable e injustificable».

“Es deplorable el brutal uso de la fuerza por parte del ejército de Guatemala en contra de personas migrantes. Fue realmente indignante ver que los hermanos y hermanas hondureños fueron recibidos a garrotazos, a palos y con gases lacrimógenos”, expresó.

Además agregó que tal acto estuvo lejos de ser una acción empática y solidaria, ya que a nadie le gusta dejar su hogar, ni su familia, pero las condiciones del país los obligan a huir.

El funcionario recalcó que fue una respuesta injustificable y desproporciona y que “ojala así se combatiera el crimen organizado en Guatemala con esa vehemencia”.

“Nada justifica el recibimiento que se les dio en Guatemala, y sienta un funesto precedente”, manifestó.

Prueba de COVID-19 y documentación

Asimismo, Rodas se refirió a la prueba de COVID-19 y a la documentación que se les está exigiendo a los migrantes para el paso legal por el país.

“No se le puede pedir que pague por una prueba de COVID-19 a gente que no tiene qué comer. Es el hambre lo que puede hacer a la gente tomar medidas desesperadas como viajar con sus niños y realizar un viaje así”, advirtió.

De igual forma, sugirió que deberían instalarse en la frontera laboratorios móviles para dar este servicio de forma gratuita, ya que según él, deben proporcionar facilidades administrativas para que se cumpla lo que piden en el territorio guatemalteco.

“Respecto a la documentación, hay que recordar que el tratado del CA-4 permite la libre movilización a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses por sus países con solo su documento de identidad, sin necesidad de pasaporte. Este es un tratado vigente”, señaló.

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, advirtió que se abrió un expediente y se pidió informe a las autoridades que deberán entregar en cinco días para ver cuál es la situación.

“Lo que sí doy es una voz de alerta como procurador de Derechos Humanos porque se están abriendo las puertas a una crisis humanitaria de naturaleza regional. Deberíamos ser capaces de proponer fórmulas de desarrollo equitativo en Mesoamérica, y no solamente reaccionar cuando se producen estos fenómenos de éxodos masivos”, expresó.

Asimismo el funcionario recalcó que lo ideal sería cada persona pudiera desarrollarse en su propio país, pero que evidentemente algo está pasando con los gobiernos.

“Se tiene que apostar por resolver los problemas estructurales que provocan estos movimientos migratorios, estos éxodos; la desigualdad, la corrupción que resta oportunidades de vida digna en todo el mundo, pero que en Centroamérica es muy recurrente”, señaló.

Consecuencias para el ejército de Guatemala

Es importante mencionar que Rodas asegura que los actos injustificables de las autoridades policiales de Guatemala hacia los migrantes hondureños tendrán consecuencias.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación y no se descarta que incluso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, porque estamos hablando de un trato que no es digno y que no es coherente con los derechos humanos universales”.

“Este gobierno de Honduras, el de Guatemala… todos tienen su cuota de responsabilidad. Pero, históricamente, el sistema político siempre ha fracasado por no haber podido hacer lo que dicen nuestras Constituciones: buscar el bien común. Eso se refleja en esa precariedad de vidas”, continúo.

Por otro lado, el funcionario hizo un llamado a las autoridades de Guatemala departe de la procuraduría de los Derechos Humanos.

“Absténganse de un uso irracional de la fuerza. Que no se lesione a las personas migrantes. Suficiente daño moral y físico han tenido en su país como para aquí agarrarles a puro palazo. No, eso no es de humanos, no tiene nada que ver con la dignidad y los derechos humanos”, manifestó.