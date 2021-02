¡Se casa! «La More» le propone matrimonio a su novia; mira quién es ella

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Saul Fox, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como «La More«, sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram con la propuesta de matrimonio a su novia, a modelo Sylse López.

Con unas románticas fotografías, el cómico personaje hondureño compartió la noticia de que unirá su vida con su amada. La publicación en minutos estaba repleta de comentarios hacía la parejita, tanto de sus seguidores como de personajes del medio.

Muchos desconocían que «La More» tuviese una relación sentimental con una chica, pues en su contenido el aparece como mujer. Sin embargo, dejó a propios y extraños con la boca abierta tras la romántica propuesta.

Saul utilizó una estadía en un reconocido hotel de La Ceiba para pedirle a su amada, que unieran su vida para siempre. Con un hermoso anillo y con globos en la mano, «La More» le dijo a Sylse si se quería casa con él.

La guapa chica se sorprendió de inmediato, entre nervios y lagrimas en su rostro le dio un rotundo ¡si!. En el pie de foto, «La More» escribió: «La decisión más importante de mi vida, she said yes«.

Lea además: «La More» anuncia su retiro de las redes sociales y explica el motivo; ¿qué pasó?

Todos conocen a «La More», pero ¿quién es su afortunada novia?

Sylse López, la ahora prometida de «La More», es una guapa reina de belleza de Atlántida. A lo largo de su vida ha participado en varios certámenes poniendo en alto en nombre de su departamento.

Con el tremendo asombro de sus fans, «La More» acabó con todas las especulaciones sobre sus preferencias sexuales, por lo que dejó claro que su corazón ya tiene dueña.

López fue Miss Atlántida en 2019, Miss Caribbean Sea en 2018 y segunda princesa Miss Aniversario La Ceiba, y actualmente se dedica al canto y el modelaje. Ella se presenta como cantante, tras alejarse un buen tiempo de las pasarelas.

La pareja recibió las felicitaciones de miles de personas que desde hace tiempo siguen su trayectoria en la farándula, entre ellos el jugador hondureño Romell Quioto, quien incluso, hace unos meses fue relacionado sentimentalmente con “La More”.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0