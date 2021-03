«La More» arremete contra seguidor que criticó los tenis que usó en su boda

REDACCIÓN. Recientemente anunciaron la unión en matrimonio de Saúl Fox, conocido artísticamente como «La More», con su prometida la ex reina de belleza Sylse López. Fue una ceremonia bastante íntima, pero con muchas fotografías que ya circulan en las diferentes redes sociales.

Saúl, por su comedia «se ha convertido en toda una personalidad hondureña», cuenta con «muchísimos» seguidores en todas sus plataformas digitales y aunque algunos de los internautas le son totalmente fiel a lo que hace, en ciertas ocasiones ha sido el blanco de críticas, y esta vez, no ha sido la excepción.

A través de sus redes sociales, el mismo comediante compartió con sus miles de seguidores una serie de fotografías de la ceremonia, y tras ello, los comentarios no se hicieron esperar. Aunque la mayoría de mensajes han sido positivos, se escapó uno que otro en el que criticaron hasta su vestuario.

Los tenis fueron la «manzana de la discordia»

Un usuario de Facebook arremetió contra «La More» por usar vestuario elegante y combinarlo con tenis, y «peor aún para casarse». Pero, esta persona no esperaba una respuesta a su comentario, sin embargo, Saúl no dudo en hacerlo, pero de una manera bastante particular, que para muchos no habría sido la correcta.

«Mira más televisión para que dejes el monte. Los tenis que ando son unos ‘Alexander McQueen‘ y eso se puede usar con cualquier traje, ya sea formal o informal«, replicó Fox.

De acuerdo con una tienda en línea, ese tipo de calzado del diseñador McQueen, el precio es de 481 dólares, que al valor de la tasa de cambio de hoy, sería 11.638 lempiras.

Fox subió a sus historias de Instagram la captura de la forma cómo respondió a su seguidor, con la leyenda: «Conmigo no se metan porque los destruyo». El hecho causó malestar entre los internautas y hubo quien le escribiera en privado mencionando que no estaba haciendo lo correcto. Su respuesta fue la siguiente:

Pero el incidente no quedó ahí, «La More» también compartió con sus seguidores una fotografía del actor Will Smith junto a Martin Lawrence, quien usaba unos tenis Alexander McQueen. Eso lo hizo como referencia de que «estrellas de Hollywood» usan su mismo calzado.

