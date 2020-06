La MLS permitirá realizar protestas mientras entonan el himno nacional

La Major League Soccer (MLS) lanzó un comunicado en el que expresa que los futbolistas que deseen protestar durante el Himno Nacional; podrán hacerlo sin castigo alguno.

Y es que Estados Unidos vive un gran número de protestas a lo largo de su territorio tras la muerte del afroestadounidense George Floyd; a manos de un policía en Minneapolis; y estas manifestaciones pueden trasladarse a los deportes.

«Major League Soccer defiende los ideales de libertad de expresión y el derecho de protesta pacífica, mismos que distinguen a los Estados Unidos y Canadá», menciona el comunicado difundido a través de redes sociales.

MLS reiterates a longstanding position supporting players’ right to peacefully protest during National Anthems. pic.twitter.com/lPFZhmLeAl

— Major League Soccer (@MLS) June 9, 2020