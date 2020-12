«La juventud vive engañada»: apóstol «Chago» sobre la muerte de su hijo

HONDURAS. Un día más tarde a la trágica muerte de su hijo, el apóstol Santiago «Chago» Zúniga se pronunció serenamente diciendo que, «el joven es joven y vive engañado de la vida«.

«Estas son mis palabras de consuelo. Bendito es Dios, mi alma alaba al Padre, así es que si Dios me lo permite, si no ha venido Cristo o no me han asesinado voy a estar en Tocoa, Colón, el día lunes», dijo «Chago», a través de un video.

El citado sector del país, es donde murió en un accidente de tránsito, Esteban Eli Zúniga, hijo del autoproclamado apóstol hondureño.

«Solo oren por mi vida. Como les expliqué, estoy pasando momentos difíciles, ayer se me mató un hijo conduciendo una motocicleta; usted sabe que el joven es joven y vive engañado de la vida, pero el mismo tiempo engaña y desengaña», continuó diciendo «Chago» en el material multimedia.

Pese a ello, el religioso sostuvo que «eso no me hace echar las nalgas al monte, no me voy a apartar de Cristo, en ningún momento pienso apartarme de Él».

¿Cómo se enteró?

De acuerdo al relato de «Chago», cuando sucedió el accidente, él estaba en Tegucigalpa y no lo llamaron a él directamente para darle la noticia. Primero se lo comunicaron al conductor que tiene asignado.

«Le llamaron a mi motorista para darle la noticia que un hijo mío había volcado en una motocicleta, no duró mucho y luego me avisaron que se había muerto. Pero bien, la juventud vive engañada pero al mismo tiempo se desengaña», reiteró Zúniga.

Es oportuno mencionar que el apóstol Zúniga es un controversial religioso. Esto, debido a su peculiar forma de predicar y de referirse a sus feligreses. Además, su personaje logró viralizarse en redes sociales por el lenguaje coloquial que utiliza durante su «alabanza».

