La interventora de la ENEE, Miriam Guzmán, reta al empresario Jorge Faraj

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La semana anterior, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Jorge Faraj, manifestó que si la administración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), era delegada a esa organización empresarial en un año la estatal estaría recuperada.

Ante tal propuesta, el día de ayer, la abogada Miriam Guzmán, que preside la Comisión Interventora, le tomó el pulso a Faraj y ahora lo retó para que se una en las tareas de rescate de la estatal eléctrica.

Calculadamente, la interventora le pidió a Faraj apoyo en la parte mas compleja del rescate de la ENEE. En consecuencia, demandó al comerciante que se reúna con sus pares empresarios para revisar los contratos que tiene ese sector con ENEE.

«Le digo al señor Faraj, que se siente conmigo y con sus pares empresariales para revisar los que tienen contratos leoninos de generación de energía eléctrica; y que en señal de buena fe y acompañamiento que nos dará, baje el costo de la generación de energía», retó.

Asimismo, dijo que es necesario renegociar los contratos, pues son parte fundamental para rescatar las finanzas de la estatal eléctrica.

Para finalizar, señaló que en esta semana se comunicará con el presidente de la CCIC para que se convierta en un interlocutor en los procesos de recuperación de la ENEE.

Interventora niega despidos masivos

Con la llegada de la Junta Interventora a la ENEE, cientos de empleados de la estatal se encuentran preocupados, pues ellos consideran que habrá despidos masivos.

Lo anterior, debido a que en ocasiones anteriores, cuando se ha intervenido a la estatal eléctrica, se han realizado despidos masivos.

Por su parte, la abogada Miriam Guzmán, quien preside esta interventora, ha dicho que el fin principal de esa comisión no es el tema de despidos masivos.

«Si es tema, pero pasa que cada uno que allí trabaja, cumplan fielmente con el cometido que por ley están obligados a dar. Sabemos que hay gente que ni siquiera va a trabajar», dijo Guzmán.

Actualmente, en la estatal eléctrica laboran cerca de 2,300 empleados, dijo la interventora. Añadió que ya hay un equipo que tiene que ver con talento humano que se encuentra levantando la información. Es decir, tener censo, tener descripción de puestos, conocer los salarios y nombramientos.

En ese sentido, añadió que «sí se va a hacer restructuración en el sentido de que no tienen que haber puestos funcionales, tienen que ser puestos nominales, porque hay gente que se le contrata para ser técnico en electromecánica que no puede estar asignado a otra labor. Hay personas que están en posiciones y no reúnen el perfil del puesto y no podemos permitir eso».

La titular de la Junta Interventora dijo que aún no se conoce la cifra de personas que solo van a firmar, pues por los momentos eso solo son rumores.