“La historia avala a Marathón en el Olímpico”, Héctor Vargas

SAN PEDRO SULA.- El técnico del Club Deportivo Marathón, Héctor Vargas habló este jueves en conferencia de prensa previo al juego que tendrán el próximo sábado 23 de noviembre ante Motagua por la Jornada 1 de la pentagonal.

Asimismo, el conjunto verdolaga entrenó en el estadio Olímpico Metropolitano, mismo lugar donde se enfrentará ante el equipo dirigido por Diego Vásquez.

«La decisión de jugar en el Olímpico fue de todos. Analizamos bien el tema, acá se sienten bien, nosotros y la gente igual. Por la capacidad, estacionamientos están bien. Incluso la historia avala a Marathón en el Olímpico, acá salió campeón ganándole a Motagua en una final, nos avala la historia reciente porque acá le ganamos el último partido y nos sentimos fuertes en este estadio», inició diciendo el timonel verdolaga tras ser consultado sobre jugar fuera de su casa, el Yankel Rosenthal.

Sobre el debut de José Lobo ante el Honduras Progreso: «En 22 años, en todos los clubes que he estado siempre he hecho debutar jugadores. En la mayoría he acertado, inclusive con algunos fui cuestionado como el caso de Carlos Pineda que hace cuatro años atrás dije que era el Iniesta de Honduras y cuando se fue Vargas de Olimpia lo mandaron a la UPNFM porque no existía. Ahora viene el técnico de la Selección lo pone y Pedro (Troglio) lo tiene en su equipo», contó.

Vargas también se refirió al Olimpia de Pedro Troglio

«Siempre tratando que se consolide el patrimonio del club y pelear campeonatos. Diferente al Olimpia de hoy, yo si tuviera el presupuesto de Olimpia de hoy no bato el récord con 44 puntos, sino con 64. Realmente es un equipo que ha hecho una inversión exageradamente grande. Creo que la ida de Vargas les costó fácilmente 50-60 millones de lempiras en dos años y medio», dijo el timonel verdolaga.

Sin embargo se concentra en el encuentro que tendrá con Diego Vásquez, en el que podría visitarlo con un equipo alterno, ya que los azules tienen compromiso de Liga de Concacaf el próximo martes 26 de noviembre.

«Motagua salió bicampeón y tiene refuerzos importantes. Si trajo un refuerzo que vino de Escocia como Emilio Izaguirre, Felix Crisanto que viene del fútbol mexicano, Óscar Salas, que lo quisimos traer acá y no se pudo, (Henry) Ayala del Juticalpa. Hizo contrataciones buenas, es un equipo fuerte que está jugando la final de la Concacaf. Vamos a ver si va y concreta la posibilidad que tiene, en el anterior repechaje no salió campeón», expresó.

¡Lo dijo!

También dejó un mensaje a los jugadores que han pedido la solicitud de reprogramar el juego de la Pentagonal, mismo que se les negó.

«Los jugadores del Motagua que se hagan directivos. Eso lo decide la dirigencia. Que hagan las bases o la próxima vez que se haga sorteo en la Liga hay que decirles que vayan ellos y que pongan las leyes. Las leyes son para cumplirlas. Cuando los jugadores cuando opinan del club, es mejor que se hagan directivos o cuando hablen de tácticas, que se hagan entrenadores cuando opinan de reglas básicas. Está bien que defiendan lo suyo, pero que lo hagan en la cancha», cerró Vargas.