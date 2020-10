TEGUCIGALPA.- El futbolista hondureño, Marvin «Flecha» Bernárdez fue presentado de forma oficial la noche de este viernes por su nuevo club, el Olimpia, esto luego de darse a conocer el nuevo uniforme del equipo merengue.

Bernárdez no escondió su alegría por llegar al conjunto que dirige el argentino Pedro Troglio, quien desde la temporada pasada lo quería en el plantel.

¿Cuáles son las metas que tiene la «Flecha» con el Olimpia?

Ganar muchos títulos, crecer como futbolista y llegar a la selección, son algunos de los objetivos que tiene el ex-cocotero.

“Estoy muy alegre, gracias a Dios pude firmar con el equipo y ya estoy a la disposición del técnico Pedro Troglio. Mis expectativas es salir campeón con Olimpia, crecer como futbolista y llegar lejos en todas las competencias”.

A pesar de contar con un excelente físico y ser considerado como uno de los jugadores más rápidos de la Liga Nacional; la «Flecha» sabe que hacerse de un puesto en el Olimpia es algo difícil.

“Me siento feliz, llegar a un equipo grande, gracias a Dios se me está dando esta oportunidad y ahora aprovecharla al máximo. La competencia será complicada, pero eso es de hombres y parte de la convivencia en los clubes”.

¿Cuándo debutará Bernárdez?

Bernárdez, mencionó que su debut no será este miércoles en la fecha dos del campeonato, pues necesita de una semana de trabajo para ponerse a tono con el grupo en la parte física.

“En mi primer entrenamiento hice trabajo específico aparte y terminé bien el trabajo, físicamente me toca ponerme a tono con los compañeros, ellos están muy avanzados porque hicieron pretemporada. No es mucho, la diferencia es mínima, siempre entrené de forma individual, creo que no podré debutar este miércoles”.

La «Flecha» efectuó este sábado su segundo entrenamiento con Olimpia y en los juegos oficiales, portará el número 31 en su dorsal.

