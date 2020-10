LA ENTREVISTA: «Tiktokera» y amante del baile, así es Lorena Cálix, portavoz del MP

REDACCIÓN.- «Me defino como una mujer soñadora, perseverante, apasionada en todo lo que hace, que le gustan los retos y servir a los demás», así inició una amena entrevista con Suyapa Lorena Cálix Valenzuela, actual portavoz del Ministerio Público, que concluyó como un viaje al pasado, donde la entrevistada recordó difíciles procesos en el ámbito personal que pocos conocían de la también profesional de las comunicaciones.

«Me desagrada la falta de empatía, la poca o nula solidaridad, amo la libertad, lo cual jamás debe confundirse con el libertinaje, me enamora la naturaleza. En ella me deleito y encuentro paz, me enamora la sonrisa de los niños, su esencia e inocencia, me resisto a la monotonía, la rutina y me fascina conocer de todo tipo de personas», continuó diciendo Cálix sin imaginar que minutos más tarde, terminaría recordando la fortaleza y coraje con la que ha sobrellevado su vida.

Lorena Cálix, nació un 5 de febrero de 1976 en Tegucigalpa, Francisco Morazán, y desde pequeña tuvo la oportunidad de incursionar en medios de comunicación, situación que contribuyó a desarrollar su pasión por la profesión, que hoy la llevó a ser la imagen institucional del Ministerio Público (MP). Pero la reconocida periodista, también es profesional del derecho y ostenta el título de maestra de educación primaria de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio.

Un antes y un después en la vida de Cálix

Para Lorena Cálix, hay dos acontecimientos que marcaron su vida para siempre, y que, a raíz de ello, se reinventó como persona, pese a que representaron un sufrimiento, en ese momento de su vida, pero hoy agradece a la vida porque uno de ellos, la convirtió en una «Lorena versión mejorada», se trata de un diagnóstico de cáncer papilar folicular de tiroide que afortunadamente superó. A ello se le suma, el fallecimiento de su primer hijo cuando este apenas era un bebé.

Ambos hechos son situaciones que Lorena podría calificar como lo que «pocos o nadie» conoce sobre ella, pero también describió otras actividades que suele hacer y que, quienes solo la conocen como la portavoz del MP, se sorprenderían saber que se dedica a ello.

«Pienso que muy pocas personas conocen mi pasión por el escultismo, soy dirigente scouts hace doce años, un voluntariado que difícilmente abandonaría. También, me encanta tomar fotos, el senderismo y la aventura. Fui palillona en último año de magisterio y mi comida favorita es el salpicón. La natación y el baseball son mis deportes preferidos y que de vez en cuando me da por cantar en karaoke, en casa», detalló Cálix, al tiempo que agregó que le desagrada planchar.

¿Cómo llega al MP?

Una vez que Lorena dio detalles más generales de su vida, la guapa hondureña relató la forma en cómo llega a su actual empleo, puesto de trabajo al que no imaginó aplicar, según dijo a TIEMPO DIGITAL.

«Para ser honesta, nunca me vi en una oficina de relaciones públicas. Antes de ingresar al MP, era presentadora de noticias de los informativos del medio día de Radio América. En 1999 ,el MP publicó sus llamados a concurso para optar a plazas de relacionadores públicos, fui a presentar mis documentos por motivación del que era mi esposo, concursé y a pocos días fui llamada», dijo Cálix.

Es oportuno mencionar que Lorena, es la primera mujer portavoz de una institución del sector Justicia, mérito que la llena de orgullo y que la llevó a estudiar su segunda licenciatura como abogada.

¿Cómo logra sobrellevar su vida privada siendo portavoz de una institución pública del Estado?

«No ha sido fácil», contestó de inmediato. Sin embargo, los consejos de su madre y abuela, son la piedra angular en su camino como profesional al frente del departamento de comunicaciones de la citada institución gubernamental.

«Trato por todos los medios que mi familia no esté directamente expuesta a los riesgos que supone el ejercicio de mis funciones. Como mamá he tratado de hacer un equilibrio entre mis anhelos y sueños profesionales sin desconocer que lo más importante para mí son ellos. Creo que la clave ha sido, ser como soy dentro y fuera de mi casa».