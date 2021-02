LA ENTREVISTA: Samael Banegas: «Para mí, el periodismo es un vicio ¡me fascina!»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con 22 años de trayectoria en el periodismo deportivo, Samael Banegas decidió incursionar en la política con la intención de formar parte de la solución a los problemas que afectan a la población hondureña y lo hizo desde la trinchera del Partido Liberal a través del Movimiento Yanista.

Banegas reconoció que era de pensamiento apolítico, sin embargo, su familia siempre fue afín al estandarte de color rojiblanco. Esto lo llevó a crear un vínculo hacia ese instituto político del que no imaginó formar parte.

No obstante, en una entrevista exclusiva con TIEMPO DIGITAL, relató cómo es que del mundo de los deportes pasó a buscar un puesto en el parlamento hondureño, donde pretende legislar en pro de la educación pública de calidad.

El precandidato a una diputación por Francisco Morazán, nació el 29 de octubre de 1980, es originario de Tegucigalpa, lugar donde actualmente reside junto a su esposa, a quien calificó como el amor de su vida y sus tres hijos, de los cuales, uno es varón y dos son mujeres.

Samael Banegas profesa la religión evangélica y una de sus ideas, una vez que llegue al Congreso Nacional, es presentar una iniciativa para que se impartan clases de lectura bíblica en las escuelas públicas del país. A su criterio, ese proyecto ayudará a que los niños y jóvenes puedan inculcarse en valores y virtudes que sean de provecho para la sociedad hondureña.

A continuación, las preguntas y respuestas del precandidato a diputado, Samael Banegas:

Cuéntenos sobre su experiencia en el periodismo deportivo

Tengo 22 años en el periodismo deportivo. Comencé en los medios de comunicación en 1998, siendo operador de la W107 (emisora radial), entre 1999 y 2000, trabajé como locutor en Stereo Tictac.

En 2001 ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), de ahí me nació la pasión por el periodismo deportivo. En Radio X percibí mi primer sueldo, y trabajé durante un año. Posteriormente, le pedí a Orlando Ponce que me diera la oportunidad de trabajar con él, con quien estuve durante trece años, hasta que llegué a Radio Cadena Voces, donde estuve dos años siempre en periodismo deportivo. Luego me llamaron de Televicentro y estuve en el programa Fútbol a Fondo.

¿Por qué salió de Televicentro?

Soy un hombre de retos que siempre le gusta aspirar y que no le gusta conformarse. Creo que mi ciclo en Televicentro ya había terminado, estuve trece años donde aprendí a reportear, editar, entrevistar, comentar, presentar y mi última faceta: a narrar. Fueron años muy bonitos y siempre voy a estar agradecido con la Corporación Televicentro.

También la decisión de salirme la tomé, porque sentí que luego de trece años, no avanzaba y yo necesitaba poner mi propia marca y programa, donde yo fuese el director y sabía que en Televicentro no lo iba a lograr. Una vez presenté un proyecto al que llamé SBDeportes y nunca me dieron respuesta, entonces un día decidí salirme, llegamos a un mutuo acuerdo y emprendí mi sueño. A la fecha, ya tengo tres años de haber puesto mi propio programa.

Una vez, un compañero me dijo que si me iba de Televicentro, iba a ser nadie y ese personaje me lo volví a encontrar hace seis meses y le dije –sigo siendo Samael Banegas y por obra y honra de Dios, no desaparecí como usted me lo dijo en su momento- y aquí vamos creciendo.

¿Qué lo llevó a la política?

Yo era apolítico, en mis 22 años de carrera, diferentes candidatos de partidos políticos me buscaban para que yo me lanzara a una diputación y siempre les dije que no.

Yo siempre criticaba la mala gestión de esos servidores públicos y a mí mucha gente me decía, –si vos sos periodista y criticas tanto, por qué no formas parte de la solución, pelea por nosotros, busca una diputación, te vamos a poyar- mucha gente aficionada me decía eso y un día me decidí, yo dije –señor, que se haga tu voluntad-, así que las señales llegaron.

¿Por qué el Partido Liberal?

Mi familia, por tradición, siempre han sido Liberales, y yo hasta cierto punto, también. Pero tengo una amiga que se llama Yadira Torres, que el esposo de ella es el que comenzó con la campaña de Roberto Contreras y él le pidió a mi amiga que me contactara porque quería reunirse conmigo. Entonces él viajó más de 200 kilómetros para venir a reunirse conmigo, me presentó su proyecto y me dijo cuáles eran sus ideas y me pidió que participara con él.

Yo jamás le pedí un puesto, sino que él quería que yo fuese su diputado por Francisco Morazán. Tuvimos más de cuatro reuniones para que yo le diera un sí, tuve que pensarlo, analizarlo, hablar con mi familia para tomar esta decisión, pero el proyecto de Roberto Contreras me llamó la atención, porque tengo un gran concepto de él. Me siento muy orgulloso de pertenecer al Partido Liberal.