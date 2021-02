LA ENTREVISTA| Carolina Castillo, esposa de Pablo Matamoros: «Se quitó el anillo el último día»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Podía estar ahí «aquel» con un carro o alguien más con un «carrazo» esperándola, pero ella prefería, en todo momento, aguardar a su Michael Jackson para emprender un camino a pie.

Él traía puesto un pantalón elegante pero un poco corto, lo suficiente para ver, con sutileza, las calcetitas «blanquitas» y rebajar la mirada tantito para observar las zapatillas, muy pulcras, cuyo tono se elegía para cada ocasión.

Tal nitidez en su vestuario fue lo que la flechó y creó en su cabeza, la semejanza con el histórico cantante de Thriller. Desde entonces todo fue una escalada amorosa que ella no podría -ni quería- detener.

Carolina Castillo llegó a amar de forma desmedida a Pablo Gerardo Matamoros. Rápidamente se veían inmersos en un romance que roza las características de la fantasía literaria.

Podría firmar una película con sus vivencias, pero ella accedió a hablar, para el mismísimo Día de San Valentín con Diario TIEMPO Digital sobre su inquebrantable idilio. El vínculo no lo detuvo ni la pandemia ni la muerte.

De igual interés – LA ENTREVISTA: Samael Banegas: «Para mí, el periodismo es un vicio ¡me fascina!»

Hacía lo que fuera por verlo

Carolina llegó un día a Radio América con el propósito de dejarle almuerzo a su papá, el periodista Jorge Alberto Díaz Castillo. Allí también trabajaba su hermano, Óscar, a quien le soltó una interrogante clave sobre alguien a quien alcanzó a percibir.

«Le pregunté que quién era él y me dijo que Pablo Matamoros. Entonces yo le mandé saludos; así lo conocí, a través de mi papi y mi hermano», recordó.

Como le llamó la atención su distinguida forma de vestir, cada vez se fijaba más en él. Además, era prácticamente inevitable, pues su papá la llevaba a su trabajo los domingos para redactar noticias.

Al principio, Carolina y Pablo solo cruzaban miradas, pero no se hablaban. Como era popularmente sabido, el abogado era serio, callado y fue ella quien tomó la iniciativa para conocerlo más.

Poco a poco fueron relacionándose más, hasta el punto en el que ella le decía a Óscar -quien jugó un rol fundamental- que le mandara más saludos y ¡qué Pablo la fuera a traer al colegio!

«Si era atrevida yo porque lo llamaba hasta de teléfonos públicos, para que mi mamá y papá no me cacharan. Yo me le escapaba a mi mami los sábados, porque ese día él salía temprano y así podía visitarme; yo lo sonsacaba», relató.

Sin necesidad de lujos

El trayecto inicial se convirtió en cinco años de noviazgo. Carolina cuenta que ninguno de los dos recibió en su momento una herencia o venían de familias adineradas, pero eso a ella no le importaba y prefería aguardar a Pablo para caminar juntos.

«Pablo venía por mí y yo le decía: ‘mirá cómo es el amor. Vos venís a pie para esperarme y ahí está un muchacho en un carro esperándome. Está el otro en un carrazo y mirá con quién me vengo, eso es amor'», recordó Carolina

Es así que la entrevistada dice que esa es precisamente una muestra de amor puro, que ambos empezaron desde cero. Apuntó que no se trata de una «luna de miel«, sino que más bien a veces uno tenía algo de dinero y el otro no, pero sabían complementarse, que era lo que realmente importaba.

«Yo siempre le dije a Pablo que esto es una empresa donde él y yo somos socios, y no es nada fácil. Nos necesitábamos y nos convertimos en una sola persona como cuando nos casamos. Yo siempre supe que era la otra costilla de él», agregó Carolina.

No habían terminado la universidad, no tenían carro y menos casa, pero ella asegura que, con el tiempo, Dios les fue proveyendo porque son personas trabajadoras.

Un marido que la edificó

Su conexión era muy especial. Prueba de ello es que, si solo a uno de ellos le gustaba una actividad, el otro se involucraba en la misma solo con el propósito de verse sonreír mutuamente.

Y es que Pablo, más allá de su papel como coordinador de prensa en Hable Como Habla (HCH), era un esposo ejemplar. Así lo describe su mano derecha, quien se enorgullece en llamarlo el amor de su vida.