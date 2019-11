LA ENTREVISTA – Nancy John: Por ahora no podría perdonar al asesino de mi hijo

Tegucigalpa. Era la noche del viernes 11 de enero de 2019. Ella reposaba en su habitación cuando su hijo Paúl, teléfono celular en mano, entró para avisarle que saldría con su novia a comprar comida en un lugar cercano y luego volverían a casa juntos para ver juntos una serie mientras cenaban.

Nancy John – una periodista capitalina con una trayectoria amplia en los medios de comunicación – escuchó de pronto unas detonaciones. El sonido venía de la calle y ella, muy mala para distinguir entre disparos y cuetes, pensó como siempre: que eran cuetes.

Pero en segundos, su primera impresión sobre lo que ella pensaba eran estallidos de productos de pólvora, cambió. Un murmullo de los vecinos y el grito de alguien que aconsejaba llamar a una ambulancia, la movió de la cama y la llevó al frente de su casa, en el barrio Guadalupe de Tegucigalpa.

Vio un tumulto y de entre ellos vino una vecina que le dijo: Doña Nancy, le dispararon a Paúl. Sintió que le habían arrancado la vida, se pegó a la pared de la fachada de su casa y cayó devastada al suelo. De ahí se levantó, caminó hacia el closet para quitarse la pijama y ponerse otra ropa.

Salió caminando, como pudo, al Hospital Escuela, a donde habían movido a su hijo. En el camino encontró a su esposo, Walter Reyes. Desconsolada, le comentó lo que había ocurrido y subió al auto. Al llegar recibieron la noticia más amarga de su vida. Los médicos confirmaron la muerte del muchacho, de 27 años.

Así resumen Nancy la que ella llama la noche más oscura de su vida. Sobre este episodio, que la ha llevado del dolor a la lucha por la justicia, conversamos en una entrevista en la que comentó además sobre sus frustraciones por no poder tener respuestas por el crimen.

En este diálogo, la comunicadora también nos reveló el regalo que le había pedido su hijo, a pocos días de su muerte y el cual no pudo cumplirle. También contestó si está o no preparada para abrazar y perdonar, como lo han hecho muchos, a quien le arrebató la vida de su hijo, que planeaba casarse por estas fechas.

A continuación, el diálogo con esta madre que simboliza el duelo de miles de mujeres hondureñas:

¿Alguna vez pensaste que una situación de estas podía pasar en tu vida?

No, definitivamente no se puede pensar nunca. Lo vemos en las noticias. Compartimos el dolor de las familias que pierden uno de sus miembros en circunstancias como las nuestras, por la violencia, pero nunca podemos interiorizar eso y decir: esto me puede pasar a mi.

Sabemos que estas cosas pasan en una sociedad violenta, pero… ¿Cómo se sobrelleva la pena de perder a una un hijo?

Es bien difícil, no te puedo decir cómo se vive, estamos aprendiendo en casa a vivir con la ausencia de Paul. Hemos considerado en los últimos días el apoyo de sicólogos, porque es complicado. Me he adherido a un grupo de madres que han perdido seres queridos por la violencia, ayuda un poco, pero no es todo. Es un proceso de aprendizaje que no se puede sobrellevar, es algo desconocido, definitivamente.

Tratando de ponerme en tus zapatos pienso que estar ocupada en tu trabajo te puede ayudar a distraerte, pero pienso… ¿Ha habido un día siquiera en que no pienses en tu hijo?

Yo soy creyente y pienso que Dios es grande. En el momento en que sucedió todo, yo estaba a punto de tomar un nuevo trabajo, y fueron muy amables, me dijeron que me tomara un tiempo, el que fuera necesario. Estuve dos semanas en casa después del hecho. Luego de eso vinieron a mí las palabras de Paúl, que me decía: ¿Qué te pasa mami? Levantate y andá a trabajar. Dije entonces, mejor me voy a ocupar porque estar en casa era una depresión grande. A Paúl lo recuerdo todos los días, a cada hora, cada momento porque él era, igual que mis otros hijos, un muchacho servicial, el que siempre nos trasladaba de un lado a otro. Imaginate ahora que no está él. Fueron 27 años de convivencia.