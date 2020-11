LA ENTREVISTA: Maricela Martínez, una maestra del maquillaje y uñas acrílicas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Maricela Martínez es una telentosa hodureña, que transforma la piel con su arte del maquillaje y realiza hasta los dibujos más dificultosos en uñas acrílicas.

Su giro fue radical, de ser ingeniera desempleada decidió aprender de algo que no tenía idea, maquillar. Su iniciativa surge desde el momento que no tenía empleo, era madre y necesitaba algo que hacer.

Se arriesgo y logró su objetivo, hoy por hoy ayuda a muchas mujeres a tomar la decisión de emprender, compartiendo su hermoso arte a través de su academia Glamacademyhn. Muchas ahora son muy talentosas estilistas y es lo que la llena de satisfacción.

Tiempo Digital conversó con Maricela Martínez, y ella abrió su corazón para dar a conocer su su experiencia y la satisfacción que siente hoy al dar a conocer su arte a nivel internacional.

1) ¿Cómo nace el amor al arte en Maricela Martínez?

Es algo nato, pero lastimosamente no fue cultivado en mi niñez, para nuestra cultura y nuestro sistema de educación. El arte no es una forma de vivir, en mis tiempos, se sobrevaloraba las matemáticas y se nos inculcaba que tener una carrera universitaria era la única forma de garantizar el éxito en la vida.

Pero, cuando ya tenemos la carrera y logramos lo que se nos exige, la triste realidad es otra, si uno no es feliz en lo que hace, es muy difícil triunfar. Siempre he sido creativa para la mayoría de las cosas, para mí la vida es un arte y cada artista tiene algo que lo hace único.

Pero fue en 2008, donde todo empezó a tener una forma definida, de la manera más extraña. A mis 20 años estaba a punto de graduarme de la universidad, fui a pintar mis uñas a un salón de belleza en mi pueblo, me encantó ver lo hacían.

Eso tan diminuto podía ser una obra de arte, en ese tiempo solo eran líneas, pero se miraban hermosas las uñas. Crecí lejos de mis padres y ese mismo año después de 13 años de no verlos, pude visitarlos en New York y mi padre me regaló 50 dólares, me los gaste en esmalte para uñas.

Mi papá estaba un poco confundido y se reía de mi, creo que no comprendía, me faltaban solo 6 meses para ser ingeniera y no le parecía la idea de verme pintando uñas. Todo empezó allí, luego una cosa lleva a la otra ya que el mundo de la belleza es muy extenso y hay muchas oportunidades, lo importante es no quedarse estático y ser versátil.

2) ¿A que edad incursiono Maricela Martínez en el mundo del maquillaje?

Tenía alrededor de 25 años, ya ingeniera pero desempleada, madre joven, en una ciudad diferente. Estaba en una época donde me sentía fea, si me invitaban a una reunión prefería no ir.

Empezaba el auge de las redes sociales y vi en Facebook un curso de automaquillaje. Recuerdo que solo tenía el dinero para pagar la clase, pero no contaba con ningún producto, ya que nunca me había maquillado.

La persona que daría el taller hizo un sorteo y yo lo gané, eso me animó aún más para asistir. Eran solamente 5 productos un rubor, brocha de cejas, corrector, una sombra dorada y un labial rojo. Por eso dice a frase: «Jamás subestimes el poder de unos labios pintados de rojo».

Aprender maquillaje, realmente le dio un giro importante a mi vida, me hizo sentir bella y por supuesto segura. Debo aceptar que no lo hacia muy bien, pero no hay que darse por vencido, la educación es la clave y practicar te lleva al éxito.

3) ¿De todo lo que realiza hay algo que sea su pasión?

Hago muchas cosas, soy una aprendiz permanente, pero lo que me gusta en general. Es que, el conocimiento que adquiero puede tener un impacto positivo en la mujer hondureña, claro, a las que logro llegar, especialmente mis alumnas.

O sea que independiente si aplico un set de uñas, hago un maquillaje de fantasía. Una sesión de fotos, realmente mi pasión es la enseñanza, siempre buscar la forma que me entiendan, con dibujitos, con tecnología, como sea.

Siempre trato de hacer las cosas con responsabilidad, compromiso y ética, con la situación actual en el mundo, he aprendido a reinventarme. Sabía que debía dar clases online, pero no quería hacerlo forzada por la situación y sobre todo hacerlo mal.