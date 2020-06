LA ENTREVISTA: Johny Magallanes, con su cámara congela la pandemia del COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una buena noticia no se puede contar si no está acompañada de una excelente serie de fotografías, y en Honduras, son muchos los fotógrafos que a diario nos cuentan la historia del país, uno de ellos, es Johny Magallanes, fotógrafo de diario El Heraldo.

Durante 32 años, Magallanes como le suelen decir sus allegados y compañeros, ha congelado varios hechos históricos del país cinco estrellas. La emergencia sanitaria por COVID-19 es uno de los sucesos que Johny está dejando ilustrado a través del lente de su cámara.

Magallanes, nació en Tegucigalpa y cuenta con doble nacionalidad, pero ¿por qué?, pues su padre, Amador Magallanes es de México, mientras que su madre es Fredesvinda Rodríguez, ciudadana hondureña. La infancia la vivió en la populosa colonia San Miguel.

Sobre su infancia, Magallanes contó que la vivió como cualquier jovencito, entre el estudio y las potras con sus amigos, y jugando en su bicicleta. También nos dijo que le gustaba mucho jugar maules en un ambiente con amigos y sin maldad. Pero, también se comportó como un buen hijo y ayudaba a su mamá trabajando, pues ella se dedicaba al comercio informal.

Mañana, se cumplen 11 años del Golpe de Estado contra el expresidente, José Manuel Zelaya Rosales. ¿Porque hacemos mención de este suceso?, pues el 28 de junio del 2009, Johny estuvo a punto de perder la vida durante una de sus coberturas a las protestas organizadas por los simpatizantes de Zelaya.

A continuación, parte del dialogo con Johny Magallanes

¿Como fue que Johny empezó a adentrarse en el mundo de la fotografía?

Mi padre era fotógrafo y me llevaba con varios colegas de él. Ellos me prestaban sus cámaras, también recibí varios cursos que los impartían en los estudios fotográficos como Kodak y Konica. Pero no solo esos, también unos cursos con la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero lo que realmente me motivó siempre fue la fotografía cinematográfica, de ahí mi pasión.

Recuerdo que desde jovencito me gustaba analizar las películas y ver el guion fotográfico, hasta hoy en día lo hago, esto me ayuda para aprender una línea narrativa del trabajo que yo realizo.

¿Cuál fue su motivación para comenzar a incursionar en la fotografía?

La cinematografía, pero por cosas del destino hago fotoperiodismo.

¿Cuál es la cámara que utiliza Johny Magallanes?

Actualmente utilizó dos cámaras digitales Canon con diferentes tipos de lentes, pero he utilizado varios tipos de modelos.

¿A Johny, que fotógrafos los han influenciado?

Me gusta mucho el trabajo del fotógrafo Frances Henri Cartier Bresson conocido como el padre del fotoreportaje, experto en capturar momentos decisivos en una Fotografía. He visto sus trabajos y su técnica por internet.

Pero uno no deja de aprender. En la actualidad he compartido momentos con el fotoperiodista Orlando Sierra y el fotoperiodista Gustavo Amador. Además, admiro el trabajo de los fotoperiodistas David de la Paz (México) y de Estalin Irías, es difícil mencionarlos a todos ya que en mi carrera profesional he conocido a muchos colegas, tanto en Honduras como en el extranjero. Admiro su trabajo, sería difícil mencionarlos a todos.

Trabaja en El Heraldo, ¿Cómo fue su llegada?

Fue en año 2004, el jefe de fotografía Luis Elvir que siempre me lo encontraba en los laboratorios de revelado me decía que trabajara para El Heraldo. Varias veces le dije que no porque estaba estudiando en la universidad y trabajaba de fotógrafo independiente, no obstante, en un periodo corto de la universidad no me matriculé. Me encontré a Luis y me dijo ‘Johny, ¿entonces? hay una plaza en el diario’, yo le contesté que iba a llegar a la entrevista.

Me entrevisto Jaime López, era el editor que estaba, yo llevé un portafolio de fotografías. En ese entonces la directora era la Licenciada María Antonia Martínez de Fuentes, ella fue la que dio el visto bueno para mi contratación.

Luego está la confianza y el apoyo brindado en estos años por el director, Licenciado Carlos Mauricio Flores, él ha creído en mi trabajo. Así fue como comencé a hacer fotoperiodismo para prensa escrita.

¿Cómo ha sido, su paso por El Heraldo?

En estos 16 años que llevo en el diario ha sido bueno, malo y feo. Lo bueno es porque he trabajado con periodistas muy profesionales con valores éticos y humanos que de alguna forma aprendes algo de ellos.