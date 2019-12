LA ENTREVISTA – Hilda Caldera: “Alfredo quería morir a mi lado, y murió en mis brazos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La cita era para las 10:00 de la mañana en el edificio A1 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Llegué minutos antes, esperé durante un rato, después de pasado un breve tiempo, apareció doña Hilda Caldera.

Estuvimos buscando un lugar dónde conversar. Después de caminar por un rato, decidimos quedarnos en una banca ubicada frente al edificio del Alma Mater.

Su nombre completo es Hilda Emperatriz de la Asunción Caldera Tosta. Es la tercera de tres hijos, nació en Caracas, Venezuela en 1957.

Contó que tuvo una niñez muy bella. También dijo que “mis padres siempre se preocuparon por todos nosotros para que tuviéramos la mejor educación. Estudié en los mejores colegios, colegios caros, un colegio de monjas”.

Luego, doña Hilda pasó a estudiar en el Liceo Militar Jaure, en ese instituto su padre era el director. Como se ha caracterizado durante su etapa escolar, doña Hilda sobresalió siempre en sus estudios.

Al mismo tiempo, dijo que también fue deportista. Además, es una apasionada de la lectura. “Desde niña mi gran pasión fue la lectura y el deporte, pero me gusta profundizar, me gusta las raíces de las cosas”.

Desde muy pequeña sentía pesar por las personas que estaban en desventaja. “Me conmovían, me afectaban, quería hacer algo por los demás, yo cuando podía ayudar, ayudaba a alguien, lo ayudaba o yo me hacía amiga de los que no tenían amigas”.

Desde joven se consideró una mujer inquieta, muy libre de pensamiento. A ella le gustaba salir con sus amigos, conocer, ella era una mujer “llena de vida”.

Doña Hilda aseveró que el hecho de ser mujer siempre la limitó porque su papá le decía “no, tú no vas a salir sola, tienes que salir con tus hermanos».

“Yo salí muy temperamental, salí muy de la vida, muy de gozar la vida, de explorar el mundo. Soy una aventurera me gusta la aventura de todo”, dijo doña Hilda.

«Siempre inquieta con los aconteceres sociales»

Al consultarle sobre su juventud, doña Hilda dijo que “siempre fui inquieta con los aconteceres sociales. Yo era de causa, por algo me meto a estudiar Sociología”.

Cuando ella estudiaba Sociología, estaba la Guerra Fría, se encontraban los del este con el oeste, los del capitalismo versus el socialismo. Pero a pesar de ver esas teorías del marxismo, a ella nunca le gustó. Incluso, dijo entre risas: “qué cosas ser sociólogo y no ser de izquierda, pero yo tampoco soy de derecha”.

Después de conversar acerca de su infancia y su juventud, comenzamos a hablar acerca de cómo conoció al amor de su vida, don Alfredo Landaverde.

A continuación, las preguntas y respuestas de doña Hilda:

¿Cómo conoció a don Alfredo Landaverde?

Yo a él lo conocí en la biblioteca del Instituto de Formación Demócrata Cristiano de Venezuela, él era un hombre muy estudioso como yo. Pertenecíamos al mismo partido, yo como lo miraba tan solo, pues yo le decía que me acompañara en mis investigaciones de Sociología

Yo caminaba con el de un lado a otro investigando, haciendo estudios de campo. Yo en ese momento estaba estudiando a los militares en América Latina.

El me acompañaba a todos los sitios, no tenía nada con ese señor, ni me agradaba, ni me gustaba, pero después teníamos demasiada afinidad, porque a mí me encanta el arte, y a él también, a mí me encantaba el cine francés e íbamos al teatro.

También íbamos a las cosas del partido juntos, porque los dos éramos del Partido Demócrata Cristiano, entonces hicimos una gran amistad.

¿Cómo comenzó ese acercamiento con don Alfredo?

Él todos los días iba a la biblioteca él iba a buscar libros o a preguntar cosas, entonces yo era la bibliotecaria, tenía que atenderlo, tuve que acostumbrarme y me preguntaba de los nuevos libros. Entonces por todo eso yo lo empecé a ver como a una persona a fin a mí.

Lo empecé a ver como un hombre con el cual nunca me aburría, nosotros cuando nos juntábamos teníamos tantos temas de que conversar, teníamos sueños, teníamos mucha afinidad para soñar juntos. Poco a poco lo mirando, se fue creando una atracción muy grande.

Él después de algún tiempo volvió a Honduras ¿Mantuvieron alguna comunicación?

Yo por él no sentía nada, pero cuando él ya se venía para Honduras se desataron otros sentimientos. Alfredo estuvo viviendo por dos años en Honduras, él me mandaba algunas postales, siempre hubo comunicación.