LA ENTREVISTA | Génesis Verde: «Estamos en la tierra para servir, de corazón»

HONDURAS. Asegura que, en este momento, la gente puede ver su desempeño al 100 % en la televisión. Pero, muy probablemente el porcentaje de cuánto conocen acerca de su multifacética vida sería drásticamente menos.

No nació en un hospital y se crió haciendo cosas tan singulares como cazando palomas; tal como ella lo manifiesta, siempre fue alguien distinta.

Pasó por varias dificultades, pero alcanzó la plenitud del éxito en cada puerta que tocó. Eso sí, aún con cada huella que dejó, y mientras prepara la siguiente, no se olvida de lo que es un ideal permanente en su vida: servir a los demás.

Su nombre es Génesis Verde y ahora endulza la tarde de miles de hondureños en la televisión. Tiene 31 años y es parte de la revista «Qué Viva la Vida» del canal Hable Como Habla (HCH).

Tan bella como se percibe en una sola mirada -y ni digamos al verla fijamente-, así es cuando usted la conoce. Pero, para que tenga esa dicha de saber más de ella, acompáñenos en un recorrido de anécdotas escritas que nos deleita con los tintes de una personalidad vasta y fascinante.

En una charla exclusiva con Diario TIEMPO Digital, «la chela», como muchos le conocen, detalló cosas que seguro usted desconocía de su prolífica vida. ¿Qué ha hecho además de salir en TV? ¿Está soltera? Averígüelo con nosotros.

Un orgullo olanchano

Barrio Jesús en Juticalpa, Olancho. Podría considerarlo usted como sólo un rincón más del país cinco estrellas; pero, para ella, ese sitio donde vio la luz por primera vez significa mucho y la acompaña donde sea que vaya.

«Soy de Olancho y me enorgullece decirlo; lo resalto siempre. Esa vena no la pierdo nunca, no importa donde yo esté», expresó con honra.

Y cómo olvidaría sus orígenes, si desde que nació allí, su historia comenzó a escribirse de la forma menos usual. Aquel día, nada salió como lo esperado, pero al final, lo importante es que podemos contar su trayectoria.

«No nací en un hospital; mi mamá fue y le dijeron que todavía no le tocaba (parir). La mandaron de regreso a la casa, pero resultó que ya había roto fuentes hace varias horas. Nací donde una partera, vecina de mi abuela, aunque sin complicaciones. Fui diferente desde ese momento; y también, payulita desde chiquita», relató Verde.

Mas, no se deje llevar por el hecho de que es olanchana. El común estereotipo que los de allí son enojados aplica muy poco para ella. Afirma que casi siempre anda tranquila y alegre, y procura mantenerse positiva sin importar las circunstancias.

Sí es posible ver que su tez blanca se torne roja de una cólera, pero es algo poco usual. Ella explica que todos tenemos un límite, aunque es difícil que lo alcance; tiene que haber una razón bastante fuerte.

Niñez: árboles, bicicleta, caballos y ¡¿palomas!?

Génesis se crió con su abuela, porque en aquel tiempo su mamá migró a la capital para estudiar Derecho. Contó que solía llorar frecuentemente por no pasar tiempo con su progenitora, pero tenía mucha gente a su alrededor que la quería e hizo de todo un poco.

«Fui algo ‘varoncito’ porque me gustaba jugar maule y trompo. Algo que siempre hice fue andar en bicicleta, me fascina; también treparme a los árboles y bajar frutas», inició historiando.

Y prosiguió, expresando que el tema digital removió muchas vivencias de las infancias hoy en día. Ella hizo muchas cosas en su niñez; se divirtió tanto que jugó hasta a lo que le parecería impensable a varios.

«Monté bastante a caballo; además, me gustaba cazar palomas y después las preparaba y jugaba a que mi prima y yo hacíamos la comida», narró.

Nuestra entrevistada también se desmarcó de las habitualidades en su etapa escolar. Fue emprendedora desde pequeña, y siempre buscó qué podía venderles a sus compañeritos. Asimismo, sus primeros años marcaron su inicio en el canto, una de sus pasiones, desde que tenía siete.

Ideología de cero imposibles

Su papá forjó un gran bastión en la señorita en que se convirtió. Le enseñó a ser una persona soñadora; le decía que podía ser lo que ella quisiera. La ponía a modelar, cantar y le calificaba como una estrella.