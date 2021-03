LA ENTREVISTA | Francy Orellana: En HCH «nunca permito que me hablen mal de nadie»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Es considerada uno de los rostros más bellos de la televisión nacional, es una mujer apasionada por lo que hace y su motor a diario es su familia, ella es la presentadora de Hable Como Habla (HCH), Francy Orellana.

Tiene 32 años. Es profesional de las comunicaciones, sobre todo de las Relaciones Públicas y Comunicación Interna. Orellana es originaria de Tegucigalpa. Aún sueña con ser abogada, diseñadora de interiores o especialista en marketing digital.

Tiene un matrimonio de 10 años con un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), del cual han procreado dos hermosas niñas. A diario, Francy ilumina con su tierna mirada y sonrisa angelical a través de la pantalla del noticiero meridiano y del programa “Que Viva la Vida” de HCH.

La guapa presentadora, se destaca por su profesionalidad, belleza, humildad, seriedad y alegría que de ella se percibe. Francy Orellana habló de manera exclusiva con TIEMPO Digital, en este espacio comentó más detalles de su vida personal y laboral.

Comencemos:

¿De dónde es originaria Francy Orellana?

Soy de Tegucigalpa. Mis padres son personas trabajadoras, mi mamá capitalina y mi padre de Santa Bárbara, ambos han sido fundamentales para mi formación de valores cristianos evangélicos.

¿Cómo la educaron?

Tuve una educación privilegiada le llamo yo, porque estudié en escuela y colegio público, pero en la época donde uno si aprendía, lo obligaban a leer, a educarse, no había tanta tecnología entonces eso me permitió siempre indagar, investigar, no acomodarme.

Luego fui a la UPNFM me gradué en Turismo en el grado de profesorado y luego estudié una maestría en comunicación corporativa en una Universidad Privada.

¿Cómo recuerda su niñez?

Hermosa y sana. Realmente me siento feliz de saber que jugué con tierra, jugué escondite, jugué muñecas, hoy en día pocos niños tienen estos privilegios de jugar libremente.

¿Cuál es su mejor recuerdo de la adolescencia?

Hay varios, me gustaba mucho compartir con mis compañeros y contar chistes a lo loco, reírme por todo. Fui novia de mi colegio entonces mucha gente me conocía.

¿Dónde estudió?

En el colegio en el Instituto España Jesús Milla Selva y Universidad Pedagógica la licenciatura y mi maestría en UNITEC.

¿Cuál es su actividad o pasatiempo favorito fuera del ejercicio periodístico?

Amo pasar tiempo con mis hijas, hacer ejercicio con ellas, salir a comer con mi esposo. Me encanta dibujar, aunque casi no tengo tiempo de hacerlo.

¿Le gustan los deportes?

Ninguno en especial.

¿Practica alguno?

No, en su momento practiqué CrossFit, pero lo tengo en espera por ahora.

¿Es fanática de algún equipo de futbol a nivel nacional e internacional?

Olimpia y Barcelona como mi esposo jajaja, pero en realidad no soy fanática del fútbol.

¿Por qué decidió estudiar periodismo?

Estudié comunicación en realidad, no tengo el privilegio de ser periodista egresada de la UNAH, pero si soy comunicadora por mi título de maestría.

El periodista en realidad no se hace en una universidad, eso ya se trae, un periodista nace con esa pasión de informar y servir.

¿Qué otra carrera le hubiese gustado estudiar?

Aún sigo con la idea de ser abogada, Diseñadora de Interiores o especialista en Marketing Digital… nunca hay que dejar de estudiar.

¿Cómo inició en los medios de comunicación?

Empecé en canal 45 local, luego estuve de presentadora en los sorteos de Loterías Electrónicas que se transmite por los canales de TVC.

¿Está casada?

Sí

¿Cuántos años de matrimonio tiene con su esposo?

10 años.

¿Es cariñosa?

Más o menos, tendría que responder mi esposo, jejeje.

¿Cuántos hijos tiene?

Dos niñas.

¿A qué edad tuvo su primera hija?

A los 26.

¿Cómo ha sido su experiencia como madre?

Es lo mejor que me ha pasado en la vida, es un caos a diario, pero amo esta vida de mamá de dos niñas.

¿Su esposo es capitán de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA)?

No. Tiene un grado más alto.

¿Cómo es vivir con un oficial de las FFAA?

Vivir con un oficial de las FFAA en Honduras es una vida hermosa pero también de sacrificio, es sobre todo para parejas que el centro de su matrimonio es Dios. Nada funciona sin él.