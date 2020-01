LA ENTREVISTA: Empresario José Castañeda: “Me gusta servir a la gente”

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Al empresario, José Castañeda, le encanta cocinar, a su criterio, es una actividad que lo relaja y de la cual más disfruta.

Para él, el tiempo con su familia es sumamente importante. Fuera de su trabajo vive días apacibles donde comparte con su actual esposa e hijos.

Don José se considera una persona sincera al momento de decir las cosas. Algunas veces, por ser directo en lo que dice, ha tenido que pedir perdón, pero no depone sus posiciones.

Sin duda, el reconocido empresario hondureño, también tuvo una infancia difícil. A los seis años su padre dejó el hogar debido a que, por problemas políticos, tuvo que salir al exilio.

Según Castañeda, esa es una de las etapas que más lo marcó en su vida. Su padre regresó cuando él cumplió 11 años y durante su ausencia su familia sufrió escasez, y zozobrara. “Resultó bien difícil”, aseguró.

Sin embargo, ahora don José Castañeda, a sus 62 años, logró convertirse en un empresario exitoso y muy reconocido en el país.

José Castañeda estuvo fuera del país por 20 años

A don José, su trabajo inclaudicable por los emprendedores lo ha llevado a convertirse en el actual presidente de la Federación Hondureña de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Honduras. Asimismo, su esfuerzo lo ha llevado a conformar varias empresas que son de mucho éxito en Honduras.

Don José es licenciado en economía con maestría de la prestigiosa universidad de Cambridge de Inglaterra.

Durante su historia cuenta que estuvo fuera del país por 20 años, pero lo que más recuerda de su niñez es cuando iba a la finca de los abuelos donde había campos, naturaleza, frutas y animales para disfrutar a plenitud.

A continuación, en entrevista exclusiva con Tiempo Digital, don José narra lo que ahora más disfruta cuando está fuera de su trabajo, sus hijos, esposa, y los pasatiempos que tiene con su familia. Además, nos pone en contexto de la situación que atraviesa actualmente las Mypines, un sector empresarial que es muy importante para la economía hondureña.

Preguntas y respuestas del empresario, José Castañeda

¿Todo su nombre y sus orígenes?

R/ José Castañeda, originario de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Soy licenciado en economía con maestría de la universidad de Cambridge de Inglaterra y actual presidente de la Federación de Microempresas de Honduras y también empresario.

¿Hablemos de su madre, padre y hermanos?

R/ Mi madre se llama Olinda Ferrera y mi padre se llama José Castañeda y mis hermanas son Dalila, Nel y Marlene

¿Cuántos años tiene?

R/ Tengo 62 años de edad

¿Tiene algún sobrenombre y si lo tiene porque le llaman con él?

R/ No tengo sobrenombres

¿Algo bonito que no olvide de su niñez?

R/ En mi niñez nos íbamos a la finca de los abuelos y allá había frutas, animales, caballos, vacas, y disfrutábamos con plenitud. Cuando llegamos a la capital jugábamos con los vecinos y era una vida de camarería y de armonía. No había todo el peligro que existe ahora. Y era más fácil en el sentido de la seguridad.

¿Alguna experiencia difícil durante su infancia?

R/ Si tuve algunas. Mi padre tuvo que salir al exilio por cuestión política. Estuve solo con mi madre y con mis hermanas por cuatro años y medio. Tenía 6 años cuando se fue mi padre y ya iba a cumplir 11 cuando regresó. Fue un shock en mi niñez definitivamente. Eso afecto nuestras vidas enormemente porque vivimos zozobra, escases, y fue algo complicado.

¿Casado, unión libre o soltero?

R/ Estoy casado con Elan Antonia Ochoa Rodríguez

¿Cree en el amor?

R/ Sí creo en el amor

¿Tiene hijos y cuantos, sus nombres y edad?

R/ Tengo cuatro hijos. Dos hijas grandes de mi primer matrimonio, ellas están graduadas, casadas y con hijos. Ya tengo tres nietos. Mis hijas se llaman Sonia Lizeth y Karla Patricia Castañeda. Y los pequeños son Elan Sofía y Diego José

¿Quiere más hijos?

R/ No, ya no. Ya me operé ja,ja,ja,ja,ja

¿Si le dijeran, José hoy pida su deseo y se le cumplirá, q deseo pediría?

R/ Que Honduras cambie en relación a la corrupción. Todos necesitamos que eso mejore para poder trabajar tranquilos.