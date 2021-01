LA ENTREVISTA| Ángel Hernández, una de las nuevas voces del periodismo deportivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Humilde, sonriente y apasionado por el fútbol, así es el periodista deportivo Ángel David Hernández, quien regaló a TIEMPO Digital un momento en medio de las reuniones de fin de año, para contar y charlar sobre su vida e historia.

Desde Choluteca hasta la televisión nacional, Ángel es uno de los encargados de transmitir las emociones de la Bundesliga de Alemania y la Liga Nacional de Honduras todos los fines de semana.

Además de narrador y comentarista, se ha convertido en un contador de historias, ya que, junto a Rely Maradiaga, relata los recuerdos futbolísticos más memorables en «El Toque de Rely«.

A pesar de no haber querido ser parte de este mundo en un inicio, a sus 28 años, Hernández ya forma parte del presente del periodismo deportivo nacional. Aunque reconoce que aún tiene muchos objetivos por cumplir en el futuro.

A continuación, las preguntas y respuestas íntegras de la entrevista:

¿Cómo fue tu infancia?

Mi infancia fue bastante sana, siempre con la unidad de mis padres y el apoyo de ellos y la familia. Fue una infancia en la que pude conocer muchas personas desde pequeño, porque debido al trabajo, nos tuvimos que mudar de ciudad varias veces (Siguatepeque, Comayagua y finalmente Choluteca). Eso me ayudó a ser una persona sociable y a cambiar amigos rápido. Yo diría que fue una infancia: tranquila, pacífica y feliz.

¿Cómo empezó tu pasión por el fútbol?

Mi pasión por el fútbol empieza desde que soy un niño jugando y teniendo un balón en los pies. Ese amor y felicidad que me daba el fútbol fue jugando, no tanto por verlo en aquel momento, pero jugarlo me hacía muy feliz, fue hasta después que lo empiezo a ver.

Por ahí de 2001 fueron los primeros partidos que los viví con una gran emoción al verlos y en 2002, en el Mundial de Corea y Japón fue el punto donde me enamoré viéndolo y disfrutándolo.

¿Siempre quisiste dedicarte a esto o pensaste hacer algo diferente?

No pensaba dedicarme a esto, porque realmente mi sueño original era convertirme en futbolista, eso es algo con lo que yo soñaba. De repente me hizo falta un poco más de talento, dedicación y preparación porque nunca entrené a un nivel altísimo como para estar listo físicamente.

Después, ingresando a la universidad, estudié ingeniería civil, pero me matriculé a la carrera sin realmente tener claro qué era lo que quería. Cuando llegué a ese punto donde hay que revaluar y pensar bien las cosas, supe que lo más cercano posible a mi sueño era participar en programas deportivos, hablar de fútbol y me incliné por esta carrera (Comunicación y Publicidad).

¿Qué periodista admiras? ¿Hay alguno que fue o es tu referente?

El periodista que siempre he admirado por su forma de narrar los partidos y el que he considerado el mejor es Luis Omar Tapia. La emoción, el picante y su estilo para narrar los partidos, hacen que sea mi referente en cuanto a narración.

Pero también admiro a muchísimos más, como mis compañeros Juan Carlos Pineda o Salvador Nasralla. De todos se aprende algo y los tengo presente, han servido para mi crecimiento.

¿Cómo llega Ángel Hernández a TVC?

A TVC llego para hacer mi práctica profesional, se dio una oportunidad de forma inesperada. Todo fue por medio de Rely Maradiaga, ya que mi excuñado le escribía por Twitter a él y así tuve el atrevimiento de preguntarle si había opciones de hacer la práctica ahí.

Rely le trasladó la información a René Mendoza, productor de Deportes TVC, y llegó en un momento oportuno. No creo en las casualidades, pero alguien podría verlo así.

Así hice mi práctica profesional en Deportes TVC y meses después tuve la oportunidad de entrar y formar parte del equipo de deportes. La práctica profesional fue la puerta o llave que me permitió entrar ahí.

¿Qué sentiste cuando participaste por primera vez en programas como Cinco Deportivo y Fútbol a Fondo?

Cuando participé por primera vez en Cinco Deportivo, el primer audio que salió al aire donde mi voz salió a todo el país, me llenó de mucho orgullo y un sentimiento difícil de explicar, una emoción increíble.