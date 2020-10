LA ENTREVISTA | Allan Fajardo: «Quisiera ser profesor, me seduce la idea»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Como un «trotamundos», así se describe Allan Fajardo, un narrador deportivo que lo ha dado todo por llegar a cumplir su más grande sueño.

Fajardo, de 32 años de edad y con un futuro muy prometedor, relató a TIEMPO Digital cómo ha sido su trayectoria en el mundo de las comunicaciones y en el deporte. Por lo que, permitamos que sea él quien nos cuente un poco más de su vida profesional y amorosa.

Y es que, abriendo espacio en su agenda de trabajo, este comunicador hondureño, recordó su infancia, aprendizaje y lo difícil que fue llegar hasta donde se encuentra ahora.

Originario de la comunidad de Quebraditas, Petoa, en Santa Bárbara, Fajardo ha dejado huellas en cada uno de los lugares en que ha trabajado, haciendo lo que más disfruta: narrar partidos.

A continuación, las preguntas y respuestas íntegras de la entrevista.

¿Cómo recuerda su infancia?

Recuerdo los primeros años de escuela. En (1994) cuando estaba en primer grado y vivía con mi mamá, papá (y) mis abuelos en el pueblo. Estudié en una escuela que se llama Escuela Ramón Rosa en Quebraditas y, desde entonces, me gustaba el fútbol.

¿Siempre soñó con algún día narrar partidos?

Sí. Quería ser narrador porque ya había narrado cuando estaba pequeño. Jugaba a narrar partidos en el kinder cuando los cipotes jugaban en el recreo; y, pasaba dibujando estadios, uniformes, jugadores, de todo. Nunca aspiré a ser futbolista.

Ya con el paso del tiempo, cuando ya estaba más grande como a los 17 años, me involucré mucho más en que quería ser narrador.

¿Cuál otra profesión hubiese elegido además del periodismo deportivo?

Hubiese estudiado Ciencias Sociales para dar clases. Me gustaba mucho Estudios Sociales cuando estaba en el colegio. Quisiera ser profesor, me seduce la idea.

¿Cómo fue su debut en los medios de comunicación?

Llegué en el 2009 a Trinidad (Santa Bárbara) que estaban inaugurando una radio. Entonces, yo le dije al propietario de la radio que se llama Abelardo Sagastume que, yo sabía mucho de fútbol y que ya había trabajado en radio. Pero, la verdad no tenía nada de experiencia en eso. Solo había narrado Liga Burocrática pero con una grabadora.

He andado rodando por un montón de lados, (soy) un trotamundos.

Entonces me dijo que fuera, que me iban a dar chance en un programa ahí. Me pusieron de comentarista en algunos partidos, y de casualidad, él era corresponsal de Radio América. ‘De forma que’, también él me llevó a unos partidos del Real Juventud en Santa Bárbara, un partido contra Olimpia. Y me puso de comentarista en ese partido, ahí debuté en 2009.

Al año siguiente, llegué a hacer un casting a Vica (VTV) porque iban a transmitir un mundial de Sudáfrica, entonces, ahí me contratan para trabajar.

¿Qué tan difícil fue llegar hasta donde se encuentra ahora?

Mucho porque he venido poco a poco, desde la radio para escalar a la tele; y, difícil porque no cobraba. La pasaba mal económicamente, no en la tele sino en la radio. Fue muy difícil tratar de sobrevivir semanas enteras con muy poco dinero.

Por ejemplo: en Trinidad costaba L 200.00 un partido, pero, a veces tenía que narrar dos o tres un domingo para poder hacer algo de dinero. Esa era la etapa más complicada, pero, de ahí todo muy bien.

¿Cómo llega a formar parte de Televicentro?

En el 2018. Antes del mundial me llamó el productor de deportes René Mendoza, yo estaba en Todo Deportes con Mauricio Kawas. Entonces me llamó y me dijo que había una oportunidad. Como yo ya no estaba narrando partidos (había dejado de narrar en 2016) me llamó mucho la atención volver, porque eso es lo que realmente a mí me gusta.

¡Lo que más me gusta de estar en la tele es narrar partidos! Imagínese, ya con el mundial pues fue como el atractivo y no dudé para irme a TVC.

¿De qué forma cataloga su experiencia en los medios de comunicación?

En la radio magnífico, mis primeros pasos. Esa etapa de formación fue muy importante, aprender a narrar.