La dura molestia de LeBron James por golpe a niño

EEUU.- La estrella de la NBA, LeBron James tuvo una reacción de furia al compartir un video en el que se aprecia a un entrenador de football americano infantil, agrediendo a un pequeño de su equipo.

El actual campeón de la NBA tuvo un arranque de rabia al comentar lo siguiente sobre las acciones:

“No puede ser. No podría ser mi hijo. Si estuviese ahí, y por más que no fuese mi hijo, hubiésemos cruzado más que palabras, lo juro”.

El violento episodio ocurrió durante un partido de la categoría U9 (menores de 8 y 9 años) en la American Youth Football (AYF) en Florida.

Los Savannah Gators se disculparon por las acciones del coach en sus redes sociales con el siguiente mensaje:

“Entendemos que lo que vimos ayer es perturbador para todos, pero no culpemos a todos por las acciones de uno solo“, el comunicado fue borrado inmediatamente de su cuenta.

La ex estrella de la NFL, fue el que compartió inicialmente el video en sus redes sociales, al igual que LeBron.

El presentador de televisión ante la indignación realizó el siguiente comentario en su cuenta de Twitter: “Si ese fuese mi hijo, cargaría su maldito trasero”.

Después de que la agresión alcanzara notoriedad en redes sociales gracias a los comentarios de Sharpe y LeBron, el entrenador identificado con el nombre de Alexis Cobb afrontará una suspensión de por vida de la AYF.

Además de enfrentar cargos en el estado de Florida por sus acciones inaceptables en contra de un menor de edad.

Tras el posteo de LeBron, el entrenador también tuvo la oportunidad de transmitir un mensaje desde su cuenta personal, en la que enfatizó:

“Me disculpo por mis acciones sobre lo sucedido. Al final del día, soy un hombre y no voy a dar ninguna excusa por lo que hice. Estaba equivocado. Me disculpo con él, con los niños, con la ciudad y la familia”.

